Combinata nordica
Combinata nordica, Ingrid Låte al comando dopo il PCR di Otepää
La Coppa del Mondo femminile di combinata nordica ha aggiunto un nuovo capitolo nella piccola stazione estone di Otepää dove oggi è andato in scena il Provisional Competition Round che anticipa le gare del weekend. Sul trampolino HS97 la giovanissima norvegese Ingrid Låte si conferma la miglior saltatrice del lotto.
Miglior salto del lotto (quello che precede la Compact Race) con 94,5 metri e punteggio di 133.8. Parlandosi di Compact i distacchi sono già prestabiliti: alle sue spalle troviamo la finlandese Minja Korhonen mentre terza c’è la sempre performante americana Alexa Brabec.
Solo nona al momento Ida Marie Hagen, che nel fondo potenzialmente potrebbe comunque rimontare i 36” di distacco. Tre le italiane in gara, la migliore è Daniela Dejori, ventunesima. Più staccate Veronica Gianmoena, ventottesima, e Greta Pinzani, trentatreesima.