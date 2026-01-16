Combinata nordica, Ingrid Laate domina il PCR di Oberhof. Italiane fuori dalla top-20

Ingrid Laate si conferma la miglior saltatrice della Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. Si apre un nuovo weekend in quel di Oberhof con il PCR della Compact Race e la norvegese è già al comando.

La classe 2007 ha abbassato la stanga di partenza ed è riuscita a trovare il miglior punteggio con 125.3. Alle sue spalle troviamo la finlandese Minja Korhonen, staccata di 6” (i distacchi sono preimpostati per la Compact), e la tedesca Nathalie Armbruster.

La favorita, Ida Marie Hagen, è settima, virtualmente a 30” dalla vetta. Molto più staccata invece l’altra norvegese, Marte Leinan Lund, al momento sedicesima. In casa Italia la migliore è Veronica Gianmoena, 23ma. Venticinquesima Daniela Dejori, ventiseiesima Greta Pinzani.