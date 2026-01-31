Combinata nordica
Combinata nordica: Ida Marie Hagen si prende la Compact a Seefeld, sedicesima Gianmoena
Arriva subito la rivincita nella Compact Race per Ida Marie Hagen nella Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. La seconda tappa del Triple di Seefeld infatti vede primeggiare la norvegese, leader della classifica generale.
Un vero e proprio dominio per il pettorale giallo che nel fondo è andata a staccare tutte le rivali, aggiudicandosi la prova praticamente per dispersione. Aumenta il margine in chiave sfera di cristallo, praticamente già in tasca. Seconda posizione per la vincitrice di ieri, Alexa Brabec: la statunitense, prima nel salto, deve arrendersi di 26”.
Terza piazza in volata per la tedesca Nathalie Armbruster che supera allo sprint la norvegese Marte Leinan Lund. In casa Italia sedicesima posizione per Veronica Gianmoena, la migliore delle azzurre. Ventiquattresima e venticinquesima rispettivamente Daniela Dejori e Greta Pinzani.