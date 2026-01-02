Combinata nordica, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Otepää: Samuel Costa guida il gruppo azzurro

Festeggiato l’arrivo del nuovo anno, è tempo di mettersi all’opera e preparare quello che sarà. Per tutti gli sport invernali, la Stella Polare di questa stagione saranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il cui inizio è previsto il 6 febbraio 2026. Un discorso che vale in modo particolare per la combinata nordica, settore nel quale la nazionale italiana è pronto per competere.

Messa alle spalle la tre-giorni in Val di Fiemme, in Trentino, dove gli azzurri e lo staff tecnico hanno lavorato alacremente per la ripresa del percorso. Negli impianti che saranno teatro dei Giochi, gli azzurri hanno avuto l’opportunità di affinare il feeling con strutture e tracciati e di preparare al meglio la prima tappa di Coppa del Mondo del 2026, in programma dall’8 all’11 gennaio a Otepää, in Estonia.

Nella trasferta estone ci saranno sette atleti selezionati dal direttore tecnico Ivo Pertile: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Iacopo Bortolas, Daniela Dejori, Veronica Gianmoena e Greta Pinzani. Il programma di gara si aprirà giovedì 8 con i due PCR, per poi proseguire nei tre giorni successivi con mass start, Gundersen e compact.

Parallelamente, Stefano Radovani, Domenico Mariotti e Raffaele Buzzi saranno impegnati in uno stage di allenamento a Planica, in Slovenia, dal 5 all’8 gennaio. Il raduno rappresenterà l’ultimo passo di avvicinamento a Klingenthal, che dal 9 all’11 gennaio sarà teatro della successiva tappa di Continental Cup, con una gara Compact e due Gundersen sul trampolino Hs140.