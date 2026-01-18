Combinata nordica: Franz-Josef Rehrl domina il salto della Gundersen ad Oberhof. 26° Kostner

Ancora Austria a dominare nel salto per quanto riguarda la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. Franz-Josef Rehrl si conferma a suo agio sull’HS100 di Oberhof e si trova al comando della Gundersen.

Il 32enne ha trovato il miglior punteggio con 146.2 andando di tre metri oltre l’HS. Alle sue spalle, staccato di 18”, il pettorale azzurro di miglior saltatore del lotto, Thomas Rettenegger, a 18” di ritardo.

Einar Luraas Oftebro occupa la terza posizione, staccato di 40”, ma il gioco per la vittoria è tutto aperto. Il vincitore di ieri, Jens Luraas Oftebro, è sesto a 52”, il pettorale giallo Johannes Lamparter è a 1’11”.

In casa Italia buona prova di Aaron Kostner, ventiseiesimo a 1’40” con la top-20 alla portata. 35mo Samuel Costa, 48mo Iacopo Bortolas, 55mo Alessandro Pittin.