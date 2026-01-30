Combinata nordica

Combinata nordica: Alexa Brabec trova la prima vittoria in Coppa del Mondo nella Mass Start di Seefeld

Gianluca Bruno

Pubblicato

3 minuti fa

il

Alexa Brabec / Lapresse

Stagione da sogno per lei, dopo quattro podi ecco anche la prima vittoria. Alexa Brabec ribalta la situazione nella prima tappa del Triple di Seefeld e conquista il primo successo nella Coppa del mondo di combinata nordica al femminile.

La mass start parla statunitense: la classe 2004 supera il punto K del trampolino austriaco e rimonta dalla terza piazza agguantata nel fondo fino al successo con 122.9 punti.

Alle sue spalle super rimonta, quasi vincente, della slovena Ema Volavsek: dalla settima posizione arriva un balzo di oltre 100 metri che vale la piazza d’onore a 1.3 punti dalla vetta. Deve accontentarsi del podio Ida Marie Hagen, che partiva dalla vetta dopo il fondo. Quarta la tedesca Nathalie Armbruster, quinta Yuna Kasai.

In casa Italia la migliore è Veronica Gianmoena, ventesima. 24ma Greta Pinzani, 28ma Daniela Dejori.

