Colpaccio di Milano in Superlega: Reggers e Recine stendono Civitanova, a vuoto il trentello di Nikolov

Milano ha firmato il colpaccio di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, sconfiggendo Civitanova per 3-1 (25-17; 38-36; 12-25; 25-21) dopo un’ora e 57 minuti di gioco molto intensi nel match valido per la 18ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I meneghini hanno dominato il primo parziale, nel secondo sono stati rimontati da 21-16 e hanno dovuto annullare cinque set-point in un’infinita serie ai vantaggi, hanno mollato la presa nella terza frazione e poi hanno ruggito nella quarta, conquistando un successo dall’enorme peso specifico.

I ragazzi di coach Roberto Piazza sono tornati a sorridere dopo aver inanellato due ko di fila in Superlega e hanno inflitto la seconda battuta d’arresto consecutiva alla Lube (addirittura l’ottava stagionale in Superlega, troppo per una seria pretendente allo scudetto), che settimana scorsa aveva chinato la testa nel big match contro la capolista Perugia e che nel frattempo aveva rialzato la testa con una bella affermazione in Polonia nella fase a gironi della Champions League.

Milano ha così rafforzato il settimo posto con 29 punti all’attivo e si è portata a due sole lunghezze di distacco da Civitanova, ora scivolata a -5 dalla coppia composta da Modena e Piacenza. Prestazione di grande spessore da parte dell’opposto Ferre Reggers (25 punti, 2 ace, 59% in attacco), in doppia cifra anche lo schiacciatore Francesco Recine (11 punti), affiancato di banda da Tommaso Ichino (6) sotto la regia di Fernando Kreling (4), al centro si sono ben espressi Gabriele Di Martino (9 punti, 5 muri) ed Edoardo Caneschi (8).

La Lube ha potuto fare affidamento su un imperiale Aleksandar Nikolov (30 punti, 4 muri, 5 ace, 60% in fase offensiva e 60% in ricezione), ma non è bastato per la differenza. Lo schiacciatore è stato spalleggiato in reparto da Mattia Bottolo (16 punti), 11 punti per Eric Loeppky e 7 per il centrale Giovanni Gargiulo sotto la guida di Mattia Boninfante.