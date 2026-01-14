Cobolli-Zverev, Kooyong Classic 2026: orario, tv, programma, streaming

Domani, giovedì 15 gennaio, ultima giornata di incontri a Melbourne Park per il torneo di esibizione del Kooyong Classic 2026. Messi in archivio i primi due giorni di incontri, nel day-3 ci sarà non poca attenzione rispetto a chi disputerà le partite in programma. Tra queste, fari puntati su Flavio Cobolli e Alexander Zverev, che si affronteranno in chiusura dello schedule (non prima delle 05:30 italiane)

Cobolli, allenatosi in questi giorni anche con Jannik Sinner, viene da un’esperienza nella United Cup che non l’ha soddisfatto. In particolare, il ko contro il francese Arthur Rinderknech è costata l’eliminazione dell’Italia nel torneo a squadre miste tra nazioni. Una mancata occasione anche per guadagnare punti in classifica mondiale.

Vorrà ritrovare le giuste motivazioni il romano, che punta alla seconda settimana degli Australian Open (18 gennaio – 1° febbraio). Il banco di prova sarà importante, perché Zverev in questo contesto sa il fatto suo, ricordando la finale raggiunta nello Slam di Melbourne e persa contro Sinner. Un match di “allenamento” utile a entrambi per testare la propria condizione.

La partita tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, valida per la terza e ultima giornata del Kooyong Classic 2026 di Melbourne (Australia), si giocherà giovedì 15 gennaio e sarà il quarto incontro in programma sul campo centrale non prima delle 05:30 italiane. La diretta TV di Cobolli-Zverev sarà trasmessa su SuperTennis HD. La diretta streaming sarà disponibile su supertennis.tv e su SuperTennix.

COBOLLI-ZVEREV KOOYONG CLASSIC 2026

Giovedì 15 gennaio

CENTRE COURT – Inizio alle 00:30 italiane

1. Daniela Hantuchova (SVK) vs Priscilla Hon (AUS)

A seguire

2. Tristan Schoolkate (AUS) vs Matteo Berrettini (ITA)

A seguire

3. BU Yunchaokete (CHN) vs Alexander Bublik (KAZ)

Non prima delle 05:30 italiane

4. Flavio Cobolli (ITA) vs Alexander Zverev (GER)

PROGRAMMA COBOLLI-ZVEREV KOOYONG CLASSIC 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix