Cobolli-Rinderknech, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming

Nella United Cup 2026 di tennis l’Italia sarà impegnata a Perth, in Australia, domani, martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 3.00 italiane, quando alla RAC Arena, nell’ultimo tie valido per il Girone C, la compagine azzurra cercherà la qualificazione ai quarti come miglior seconda della città contro la Francia.

Il match di singolare maschile tra l’azzurro Flavio Cobolli ed il transalpino Arthur Rinderknech aprirà il programma del tie tra Italia e Francia: sarà il quarto incrocio in carriera tra i due, con il francese in vantaggio per 2-1 nei tre precedenti, giocati comunque tra 2023 e 2024.

La diretta tv di Cobolli-Rinderknech, per il tie Italia-Francia della United Cup 2026 di tennis, sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX e Tennis TV, infine la Diretta Live testuale del tie dell’Italia sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO UNITED CUP 2026

Martedì 6 gennaio – RAC Arena di Perth

Gruppo C: Italia-Francia

Dalle ore 3.00 italiane

Flavio Cobolli-Arthur Rinderknech – Diretta tv su SuperTennis HD

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

