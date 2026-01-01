Sci di fondo
Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo consolida la leadership, Pellegrino vicino al podio
Il Tour de Ski 2026 si è aperto il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà nella località italiana per le successive tre prove: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l’inseguimento in classica di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio.
Si preannuncia grande spettacolo in occasione delle sei tappe della prestigiosa competizione, giunta alla 20ma edizione. Si sommeranno i vari tempi degli atleti in ogni singola prova, con i dovuti bonus per i piazzamenti finali. Il norvegese Johannes Klaebo riuscirà a difendere il titolo? Di seguito la classifica aggiornata del Tour de Ski 2026.
CLASSIFICA TOUR DE SKI 2026 MASCHILE
1 Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 1:19:31
2 Mattis Stenshagen (Norvegia) +0:51
3 Gus Schumacher (Stati Uniti d’America) +1:00
4 Emil Iversen (Norvegia) +1:00
5 Edvin Anger (Svezia) +1:00
6 Federico Pellegrino (Italia) +1:00
7 Lars Heggen (Norvegia) +1:01
8 Benjamin Moser (Austria) +1:01
9 Harald Oestberg Amundsen (Norvegia) +1:03
10 Iivo Niskanen (Finlandia) +1:54
11 Savelii Korostelev (AIN) +1:54
12 Hugo Lapalus (Francia) +1:54
13 Elia Barp (Italia) +1:55
14 Antoine Cyr (Canada) +1:55
15 Jules Chappaz (Francia) +1:58
16 Truls Gisselman (Svezia) +1:58
17 Andreas Fjorden Ree (Norvegia) +1:59
18 Perttu Hyvarinen (Finlandia) +2:00
19 Andrew Musgrave (Gran Bretagna) +2:05
20 Simen Hegstad Krueger (Norvegia) +2:06
21 Theo Schely (Francia) +2:08
22 Gustaf Berglund (Svezia) +2:28
23 William Poromaa (Svezia) +2:32
24 Petteri Koivisto (Finlandia) +2:46
25 Janosch Brugger (Germania) +2:52
26 Joe Davies (Gran Bretagna) +2:53
27 Florian Notz (Germania) +2:54
28 Thomas Stephen (Canada) +3:03
29 Ben Ogden (Stati Uniti d’America) +3:04
30 Xavier McKeever (Canada) +3:08
31 Michal Novak (Repubblica Ceca) +3:13
32 Alvar Johannes Alev (Estonia) +3:22
33 Eric Rosjoe (Svezia) +3:25
34 Remi Bourdin (Francia) +3:31
35 Anton Grahn (Svezia) +3:31
36 Joni Maki (Finlandia) +3:34
37 Erik Valnes (Norvegia) +3:40
38 Nicola Wigger (Svizzera) +3:41
39 Johan Ekberg (Svezia) +3:45
40 Niilo Moilanen (Finlandia) +3:47
41 Francesco De Fabiani (Italia) +3:54
42 Zak Ketterson (Stati Uniti d’America) +3:55
43 Jules Lapierre (Francia) +3:56
44 Alvar Myhlback (Svezia) +4:05
45 Tobias Ganner (Austria) +4:07
46 Jakob Elias Moch (Germania) +4:09
47 Martin Himma (Estonia) +4:11
48 Simone Daprà (Italia) +4:11
49 Clement Parisse (Francia) +4:15
50 Kevin Bolger (Stati Uniti d’America) +4:19
51 Victor Lovera (Francia) +4:19
52 Christopher Kalev (Estonia) +4:22
53 Remi Drolet (Canada) +4:28
54 Jiri Tuz (Repubblica Ceca) +4:29
55 Friedrich Moch (Germania) +4:31
56 JC Schoonmaker (Stati Uniti d’America) +4:43
57 Vili Crv (Slovenia) +4:44
58 Miha Simenc (Slovenia) +4:50
59 Roman Alder (Svizzera) +4:51
60 Max Hollmann (Canada) +4:57
61 Davide Graz (Italia) +4:57
62 Jan Stoelben (Germania) +5:01
63 Ryo Hirose (Giappone) +5:12
64 James Clugnet (Gran Bretagna) +5:15
65 Noe Naeff (Svizzera) +5:32
66 Sebastian Bryja (Polonia) +5:39
67 Jonas Eriksson (Svezia) +5:44
68 Michael Foettinger (Austria) +5:47
69 Richard Jouve (Francia) +5:50
70 Isai Naeff (Svizzera) +5:51
71 Nejc Stern (Slovenia) +6:24
72 Mikayel Mikayelyan (Armenia) +6:25
73 Ireneu Esteve Altimira (Andorra) +6:33
74 Gabriel Gledhill (Gran Bretagna) +6:42
75 Thomas Maloney Westgaard (Irlanda) +6:47
76 Graham Ritchie (Canada) +6:59
77 Andrew Young (Gran Bretagna) +7:01
78 Peter Hinds (Slovacchia) +7:06
79 Simone Mocellini (Italia) +7:27
80 Jack Young (Stati Uniti d’America) +8:07
81 Franco Dal Farra (Argentina) +8:38
82 Ansgar Evensen (Norvegia) +8:46
83 Simeon Deyanov (Bulgaria) +8:58
84 Kamil Bury (Polonia) +9:08
85 Lucas Chanavat (Francia) +9:14
86 Piotr Jarecki (Polonia) +9:48
87 Giacomo Gabrielli (Italia) +10:04
88 Jaume Pueyo (Spagna) +10:30
89 Bernat Selles Gasch (Spagna) +11:01
90 Maciej Starega (Polonia) +11:18
91 Adam Konya (Ungheria) +12:21
92 Marc Colell Pantebre (Spagna) +12:49