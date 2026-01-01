Classifica Tour de Ski 2026 donne: Diggins fugge via, Ganz vicina alle 10

Il Tour de Ski 2026 prevede sei tappe, tutte in Italia. Il prestigioso evento, giunto alla 20ma edizione, è incominciato il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà in questa località per le successive tre prove nel giro di tre giorni: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l’inseguimento in classica di Capodanno.

Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio. Il titolo passerà di mano, visto che la norvegese Therese Johaug ha deciso di ritirarsi nella stagione che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di seguito la classifica aggiornata del Tour de Ski 2026 femminile.

CLASSIFICA TOUR DE SKI 2026 FEMMINILE

1 DIGGINS Jessie USA 1:30’50”

2 ILAR Moa SWE +1’36”

2 STADLOBER Teresa AUT +1’36”

4 JOENSUU Jasmi FIN +1’55”

4 WENG Heidi NOR +1’55”

6 MATINTALO Johanna FIN +1’56”

7 NISKANEN Kerttu FIN +1’57”

8 ANDERSSON Ebba SWE +1’59”

9 DRIVENES Julie Bjervig NOR +2’08”

10 KARLSSON Frida SWE +2’51”

11 DAHLQVIST Maja SWE +2’54”

12 FINK Pia GER 2’55”

13 GANZ Caterina ITA +2’56”

14 FAEHNDRICH Nadine SUI +3’16”

14 LUNDGREN Moa SWE +3’16”

16 NEPRYAEVA Dariya AIN +3’17”

17 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR +3’25”

18 SAUERBREY Katherine GER +3’34”

18 HOFFMANN Helen GER +3’34”

18 KAELIN Nadja SUI +3’34”

18 KERN Julia USA +3’34”