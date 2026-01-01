Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo dominante, Pellegrino secondo dei non norvegesi

Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti.

Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026

1 Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 907

2 Harald Oestberg Amundsen (Norvegia) 706

3 Mattis Stenshagen (Norvegia) 561

4 Edvin Anger (Svezia) 518

5 Martin Loewstroem Nyenget (Norvegia) 463

6 Erik Valnes (Norvegia) 446

7 Andreas Fjorden Ree (Norvegia) 438

8 Federico Pellegrino (Italia) 407

9 Lars Heggen (Norvegia) 397

10 Emil Iversen (Norvegia) 363

CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026

1 Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 557

2 Harald Oestberg Amundsen (Norvegia) 527

3 Mattis Stenshagen (Norvegia) 497

4 Martin Loewstroem Nyenget (Norvegia) 463

5 Andreas Fjorden Ree (Norvegia) 438

6 Emil Iversen (Norvegia) 363

7 Edvin Anger (Svezia) 341

8 Mika Vermeulen (Austria) 340

9 Elia Barp (Italia) 306

10 Einar Hedegart (Norvegia) 303

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 350

2 VIKE Oskar Opstad NOR 323

3 EVENSEN Ansgar NOR 271

4 VALNES Erik NOR 261

5 OGDEN Ben USA 251

6 HEGGEN Lars NOR 209

7 PELLEGRINO Federico ITA 199

8 CHAPPAZ Jules FRA 188

9 VUORINEN Lauri FIN 83

10 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 179