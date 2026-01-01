Sci di fondo
Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo dominante, Pellegrino secondo dei non norvegesi
Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti.
Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026
1 Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 907
2 Harald Oestberg Amundsen (Norvegia) 706
3 Mattis Stenshagen (Norvegia) 561
4 Edvin Anger (Svezia) 518
5 Martin Loewstroem Nyenget (Norvegia) 463
6 Erik Valnes (Norvegia) 446
7 Andreas Fjorden Ree (Norvegia) 438
8 Federico Pellegrino (Italia) 407
9 Lars Heggen (Norvegia) 397
10 Emil Iversen (Norvegia) 363
CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026
1 Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 557
2 Harald Oestberg Amundsen (Norvegia) 527
3 Mattis Stenshagen (Norvegia) 497
4 Martin Loewstroem Nyenget (Norvegia) 463
5 Andreas Fjorden Ree (Norvegia) 438
6 Emil Iversen (Norvegia) 363
7 Edvin Anger (Svezia) 341
8 Mika Vermeulen (Austria) 340
9 Elia Barp (Italia) 306
10 Einar Hedegart (Norvegia) 303
CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 350
2 VIKE Oskar Opstad NOR 323
3 EVENSEN Ansgar NOR 271
4 VALNES Erik NOR 261
5 OGDEN Ben USA 251
6 HEGGEN Lars NOR 209
7 PELLEGRINO Federico ITA 199
8 CHAPPAZ Jules FRA 188
9 VUORINEN Lauri FIN 83
10 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 179