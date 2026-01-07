Coppa del Mondo

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt senza rivali, Vinatzer in top-10

Roberto Santangelo

Pubblicato

4 minuti fa

il

Alex Vinatzer / LaPresse

Marco Odermatt resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo lo slalom di Madonna di Campiglio. Il fuoriclasse svizzero si trova a quota 855 punti in graduatoria: il vantaggio sull’austriaco Marco Schwarz è di 404 lunghezze.

Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, ottimo decimo a quota 295 punti. Nella classifica di slalom comanda il norvegese Timon Haugan con appena tre punti di vantaggio sul francese Clement Noel, vincitore sulla pista 3-Tre. Prossimo appuntamento nel weekend del 10-11 gennaio ad Adelboden (Svizzera) con slalom e gigante.

Dopo le Olimpiadi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

  1. Marco Odermatt (Svizzera) 855
  2. Marco Schwarz (Austria) 451
  3. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 408
  4. Loic Meillard (Svizzera) 404
  5. Timon Haugan (Norvegia) 400
  6. Atle Lie McGrath (Norvegia) 374
  7. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 351
  8. Franjo Von Allmen (Svizzera) 319
  9. Stefan Brennsteiner (Austria) 305
  10. Alex Vinatzer (Italia) 295

CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

  1. Timon Haugan (Norvegia) 285
  2. Clement Noel (Francia) 282
  3. Paco Rassat (Francia) 240
  4. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 221
  5. Eduard Hallberg (Finlandia) 194
  6. Atle Lie McGrath (Norvegia) 192
  7. Loic Meillard (Svizzera) 182
  8. Armand Marchant (Belgio) 135
  9. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 127
  10. Steven Amiez (Francia) 118

CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

  1. BRENNSTEINER Stefan AUT 305
  2. ODERMATT Marco SUI 300
  3. SCHWARZ Marco AUT 252
  4. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 224
  5. VINATZER Alex ITA 207
  6. PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 187
  7. MEILLARD Loic SUI 186
  8. MCGRATH Atle Lie NOR 160
  9. RADAMUS River USA 142
  10. AERNI Luca SUI 133

CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

  1. ODERMATT Marco SUI 275
  2. KRIECHMAYR Vincent AUT 209
  3. HAASER Raphael AUT 146
  4. SCHWARZ Marco AUT 145
  5. ZABYSTRAN Jan CZE 135
  6. ROGENTIN Stefan SUI 132
  7. MONNEY Alexis SUI 127
  8. MOELLER Fredrik NOR 125
  9. PARIS Dominik ITA 125
  10. FRANZONI Giovanni ITA 118

CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

  1. ODERMATT Marco SUI 280
  2. VON ALLMEN Franjo SUI 230
  3. PARIS Dominik ITA 140
  4. SCHIEDER Florian ITA 118
  5. ALPHAND Nils FRA 95
  6. ALLEGRE Nils FRA 85
  7. COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 80
  8. CASSE Mattia ITA 76
  9. KRIECHMAYR Vincent AUT 72
  10. LEHTO Elian FIN 66

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026

26/10, Sölden (AUT) – Gigante Maschile
16/11, Levi (FIN) – Slalom Maschile
22/11, Gurgl (AUT) – Slalom Maschile
27/11, Copper Mt. (USA) – SuperG Maschile
28/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Maschile
04/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile
05/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile
06/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile
07/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile
13/12, Val d’Isere (FRA) – Gigante Maschile
14/12, Val d’Isere (FRA) – Slalom Maschile
19/12, Val Gardena (ITA) – SuperG Maschile
20/12, Val Gardena (ITA) – Discesa Maschile
21/12, Alta Badia (ITA) – Gigante Maschile
22/12, Alta Badia (ITA) – Slalom Maschile
27/12, Livigno (ITA) – SuperG Maschile
07/01, Madonna di Campiglio (ITA) – Slalom Maschile
10/01, Adelboden (SUI) – Gigante Maschile
11/01, Adelboden (SUI) – Slalom Maschile
16/01, Wengen (SUI) – SuperG Maschile
17/01, Wengen (SUI) – Discesa Maschile
18/01, Wengen (SUI) – Slalom Maschile
23/01, Kitzbühel (AUT) – SuperG Maschile
24/01, Kitzbühel (AUT) – Discesa Maschile
25/01, Kitzbühel (AUT) – Slalom Maschile
27/01, Schladming (AUT) – Gigante Maschile
28/01, Schladming (AUT) – Slalom Maschile
01/02, Crans Montana (SUI) – Discesa Maschile
07/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Maschile
09/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Maschile
11/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Maschile
14/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Maschile
16/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Maschile
28/02, Garmisch-Par. (GER) – Discesa Maschile
01/03, Garmisch-Par. (GER) – SuperG Maschile
07/03, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Maschile
08/03, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Maschile
14/03, Courchevel (FRA) – Discesa Maschile
15/03, Courchevel (FRA) – SuperG Maschile
21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Maschile
22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Maschile
24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Maschile
25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Maschile

