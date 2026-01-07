Coppa del Mondo
Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt senza rivali, Vinatzer in top-10
Marco Odermatt resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo lo slalom di Madonna di Campiglio. Il fuoriclasse svizzero si trova a quota 855 punti in graduatoria: il vantaggio sull’austriaco Marco Schwarz è di 404 lunghezze.
Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, ottimo decimo a quota 295 punti. Nella classifica di slalom comanda il norvegese Timon Haugan con appena tre punti di vantaggio sul francese Clement Noel, vincitore sulla pista 3-Tre. Prossimo appuntamento nel weekend del 10-11 gennaio ad Adelboden (Svizzera) con slalom e gigante.
Dopo le Olimpiadi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia.
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
- Marco Odermatt (Svizzera) 855
- Marco Schwarz (Austria) 451
- Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 408
- Loic Meillard (Svizzera) 404
- Timon Haugan (Norvegia) 400
- Atle Lie McGrath (Norvegia) 374
- Henrik Kristoffersen (Norvegia) 351
- Franjo Von Allmen (Svizzera) 319
- Stefan Brennsteiner (Austria) 305
- Alex Vinatzer (Italia) 295
CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
- Timon Haugan (Norvegia) 285
- Clement Noel (Francia) 282
- Paco Rassat (Francia) 240
- Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 221
- Eduard Hallberg (Finlandia) 194
- Atle Lie McGrath (Norvegia) 192
- Loic Meillard (Svizzera) 182
- Armand Marchant (Belgio) 135
- Henrik Kristoffersen (Norvegia) 127
- Steven Amiez (Francia) 118
CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
- BRENNSTEINER Stefan AUT 305
- ODERMATT Marco SUI 300
- SCHWARZ Marco AUT 252
- KRISTOFFERSEN Henrik NOR 224
- VINATZER Alex ITA 207
- PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 187
- MEILLARD Loic SUI 186
- MCGRATH Atle Lie NOR 160
- RADAMUS River USA 142
- AERNI Luca SUI 133
CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
- ODERMATT Marco SUI 275
- KRIECHMAYR Vincent AUT 209
- HAASER Raphael AUT 146
- SCHWARZ Marco AUT 145
- ZABYSTRAN Jan CZE 135
- ROGENTIN Stefan SUI 132
- MONNEY Alexis SUI 127
- MOELLER Fredrik NOR 125
- PARIS Dominik ITA 125
- FRANZONI Giovanni ITA 118
CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
- ODERMATT Marco SUI 280
- VON ALLMEN Franjo SUI 230
- PARIS Dominik ITA 140
- SCHIEDER Florian ITA 118
- ALPHAND Nils FRA 95
- ALLEGRE Nils FRA 85
- COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 80
- CASSE Mattia ITA 76
- KRIECHMAYR Vincent AUT 72
- LEHTO Elian FIN 66
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026
26/10, Sölden (AUT) – Gigante Maschile
16/11, Levi (FIN) – Slalom Maschile
22/11, Gurgl (AUT) – Slalom Maschile
27/11, Copper Mt. (USA) – SuperG Maschile
28/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Maschile
04/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile
05/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile
06/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile
07/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile
13/12, Val d’Isere (FRA) – Gigante Maschile
14/12, Val d’Isere (FRA) – Slalom Maschile
19/12, Val Gardena (ITA) – SuperG Maschile
20/12, Val Gardena (ITA) – Discesa Maschile
21/12, Alta Badia (ITA) – Gigante Maschile
22/12, Alta Badia (ITA) – Slalom Maschile
27/12, Livigno (ITA) – SuperG Maschile
07/01, Madonna di Campiglio (ITA) – Slalom Maschile
10/01, Adelboden (SUI) – Gigante Maschile
11/01, Adelboden (SUI) – Slalom Maschile
16/01, Wengen (SUI) – SuperG Maschile
17/01, Wengen (SUI) – Discesa Maschile
18/01, Wengen (SUI) – Slalom Maschile
23/01, Kitzbühel (AUT) – SuperG Maschile
24/01, Kitzbühel (AUT) – Discesa Maschile
25/01, Kitzbühel (AUT) – Slalom Maschile
27/01, Schladming (AUT) – Gigante Maschile
28/01, Schladming (AUT) – Slalom Maschile
01/02, Crans Montana (SUI) – Discesa Maschile
07/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Maschile
09/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Maschile
11/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Maschile
14/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Maschile
16/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Maschile
28/02, Garmisch-Par. (GER) – Discesa Maschile
01/03, Garmisch-Par. (GER) – SuperG Maschile
07/03, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Maschile
08/03, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Maschile
14/03, Courchevel (FRA) – Discesa Maschile
15/03, Courchevel (FRA) – SuperG Maschile
21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Maschile
22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Maschile
24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Maschile
25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Maschile