BiathlonSport Invernali
Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Botn in vetta, Giacomel secondo a -39
La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi.
Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026.
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026
1 BOTN Johan-Olav NOR 560
2 GIACOMEL Tommaso ITA 521
3 PERROT Eric FRA 492
4 SAMUELSSON Sebastian SWE 440
5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 369
6 LAEGREID Sturla Holm NOR 333
7 FILLON MAILLET Quentin FRA 330
8 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 325
9 NAWRATH Philipp GER 297
10 PONSILUOMA Martin SWE 296
23 HOFER Lukas ITA 143
60 BRAUNHOFER Patrick ITA 17
71 BIONAZ Didier ITA 10
74 ZENI Elia ITA 8
CLASSIFICA INDIVIDUALE COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026
1 BOTN Johan-Olav NOR 90
2 ULDAL Martin NOR 75
3 SAMUELSSON Sebastian SWE 65
4 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 55
5 LAEGREID Sturla Holm NOR 50
6 NELIN Jesper SWE 45
7 GIACOMEL Tommaso ITA 41
8 HORN Philipp GER 37
9 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 34
10 PERROT Eric FRA 31
33 ZENI Elia ITA 8
36 BIONAZ Didier ITA 5
38 HOFER Lukas ITA 3
CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026
1 GIACOMEL Tommaso ITA 234
2 BOTN Johan-Olav NOR 200
3 PERROT Eric FRA 191
4 SAMUELSSON Sebastian SWE 184
5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 172
6 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 165
7 NAWRATH Philipp GER 161
8 FILLON MAILLET Quentin FRA 147
9 PONSILUOMA Martin SWE 140
10 HORN Philipp GER 137
17 HOFER Lukas ITA 82
46 BRAUNHOFER Patrick ITA 17
71 BIONAZ Didier ITA 5
CLASSIFICA PURSUIT COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026
1 BOTN Johan-Olav NOR 220
2 PERROT Eric FRA 195
3 GIACOMEL Tommaso ITA 156
4 SAMUELSSON Sebastian SWE 154
5 FILLON MAILLET Quentin FRA 147
6 JACQUELIN Emilien FRA 136
7 LAEGREID Sturla Holm NOR 119
8 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 115
9 PONSILUOMA Martin SWE 108
10 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 108
25 HOFER Lukas ITA 44
CLASSIFICA MASS START COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026
1 GIACOMEL Tommaso ITA 90
2 PERROT Eric FRA 75
3 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 65
4 STRELOW Justus GER 55
5 BOTN Johan-Olav NOR 50
6 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 45
7 WRIGHT Campbell USA 41
8 SAMUELSSON Sebastian SWE 37
9 JACQUELIN Emilien FRA 34
10 BURKHALTER Joscha SUI 31
24 HOFER Lukas ITA 14