Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot conserva la testa, Wierer e Vittozzi indietreggiano
La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi.
Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026.
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026
1 JEANMONNOT Lou FRA 522
2 KIRKEEIDE Maren U23 NOR 468
3 MINKKINEN Suvi FIN 428
4 MAGNUSSON Anna SWE 400
5 WIERER Dorothea ITA 363
6 OEBERG Elvira SWE 330
7 OEBERG Hanna SWE 330
8 BENED Camille FRA 328
9 VITTOZZI Lisa ITA 304
10 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 259
29 PASSLER Rebecca ITA 119
46 CARRARA Michela ITA 46
61 COMOLA Samuela ITA 23
82 ZINGERLE Linda ITA 1
CLASSIFICA INDIVIDUALE COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026
1 WIERER Dorothea ITA 90
2 LEINAMO Sonja FIN 75
3 BENED Camille FRA 65
4 JEANMONNOT Lou FRA 55
5 OEBERG Hanna SWE 50
6 CLOETENS Maya BEL 45
7 BASERGA Amy SUI 41
8 OEBERG Elvira SWE 37
9 MAGNUSSON Anna SWE 34
10 VITTOZZI Lisa ITA 31
22 CARRARA Michela ITA 19
CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026
1 JEANMONNOT Lou FRA 236
2 MINKKINEN Suvi FIN 210
3 KIRKEEIDE Maren NOR 205
4 MAGNUSSON Anna SWE 180
5 OEBERG Elvira SWE 163
6 OEBERG Hanna SWE 148
7 WIERER Dorothea ITA 144
8 MICHELON Oceane FRA 115
9 SIMON Julia FRA 114
10 VITTOZZI Lisa ITA 108
34 PASSLER Rebecca ITA 47
43 CARRARA Michela ITA 27
53 COMOLA Samuela ITA 21
72 ZINGERLE Linda ITA 1
CLASSIFICA PURSUIT COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026
1 MINKKINEN Suvi FIN 178
2 VITTOZZI Lisa ITA 165
3 MAGNUSSON Anna SWE 165
4 JEANMONNOT Lou FRA 156
5 KIRKEEIDE Maren NOR 144
6 HAUSER Lisa Theresa AUT 127
7 WIERER Dorothea ITA 121
8 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 117
9 BENED Camille FRA 113
10 OEBERG Elvira SWE 108
23 PASSLER Rebecca ITA 42
60 COMOLA Samuela ITA 2
CLASSIFICA MASS START COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026
1 KIRKEEIDE Maren NOR 90
2 JEANMONNOT Lou FRA 75
3 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 65
4 BENED Camille FRA 55
5 BASERGA Amy SUI 50
6 PREUSS Franziska GER 45
7 VOIGT Vanessa GER 41
8 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 37
9 HALVARSSON Ella SWE 34
10 WEIDEL Anna GER 31
11 PASSLER Rebecca ITA 30
27 WIERER Dorothea ITA 8