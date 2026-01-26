Clamoroso trionfo svizzero nel superG di Verbier di Coppa Europa. Italiani fuori dalla top10

Dominio assoluto della Svizzera nel superG di casa di Verbier valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. Sulla pista elvetica i padroni di casa hanno fatto qualcosa di clamoroso. Non solo hanno monopolizzato il podio, ma hanno piazzato qualcosa come 10 portacolori nelle prime 12 posizioni. Letteralmente un festival rosso-crociato.

Il successo è andato a Lenz Haechler con il tempo di 1:27.77 con 21 centesimi di vantaggio su Gael Zulauf, mentre completa il podio Arnaud Boisset a 46. In quarta posizione l’unico non-svizzero, ovvero il canadese Riley Seger che chiude a 61 centesimi dalla vetta.

Dopodiché, dalla quinta alla undicesima posizione, un tripudio elvetico. Quinto Lars Roesti a 65 centesimi, davanti al norvegese Tollef Haugen a 72, settimo Eric Wyler a 85 centesimi, quindi ottavo Fabian Spring a 91. Nona posizione per Niels Hintermann a 1.08, decima per Andri Moser a 1.30, mentre è undicesimo Loic Chable a 1.32 che precede Philipp Kaelin a 1.36.

Dopo gli svizzeri arriva il primo italiano: Max Perathoner che chiude 13° a 1.44. Attorno alla trentesima posizione Marco Abbruzzese chiude a 2.13. Non completa la gara Gregorio Bernardi che, con il numero 44, stava procedendo su intermedi da comoda top10.

Come proseguirà la tappa di Verbier? Domani il programma prevederà il secondo superG (alle ore 11.15) che andrà a recuperare la gara cancellata a Wengen. Mercoledì 28 gennaio vedremo la prova della discesa che andrà in scena con un doppio appuntamento nelle giornata di giovedì 29 e venerdì 30 gennaio.