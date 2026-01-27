Civitanova si ritrova in Champions League: Leuven ko e poker in Europa, quarti avvicinati per scacciare la crisi in Superlega

Tanto macchinosa e in difficoltà in Italia, tanto coriacea e garibaldina in Europa: Civitanova è reduce dalle sconfitte contro Perugia e Milano in Superlega ed è scivolata al sesto posto in classifica generale, ma in Champions League ha messo il turbo e ha infilato quattro vittorie consecutiva fornendo delle prestazioni convincenti dal punto di vista tecnico e agonistico. La Lube ha regolato l’Haasrode Leuven per 3-0 (25-10; 25-19; 25-19) di fronte al pubblico dell’Eurosuole Forum, difendendo la propria imbattibilità nella massima competizione continentale e muovendo un passo importante verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

I cucinieri svettano al comando della Pool E con quattro vittorie (12 punti), davanti ai francesi del Montpellier (due affermazioni e cinque punti) e ai polacchi del Projek Varsavia (un successo, quattro punti), che domani sera si affronteranno nello scontro diretto. Soltanto la prima classificata accederà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda dovrà disputare i playoff che metteranno in palio gli ultimi tre pass per proseguire il cammino nella competizione.

La partita odierna è stata a senso unico, complice anche la grande differenza di tasso tecnico tra gli uomini di Giampaolo Medei e la poco quotata formazione belga. Civitanova ha preso il largo già nelle battute iniziali dei primi due set e nella terza frazione ha recuperato senza problemi da 7-9, lanciandosi verso una comodissima affermazione in appena 62 minuti di gioco.

A mettersi maggiormente in luce sono stati lo schiacciatore Aleksandar Nikolov (14 punti, 72% in attacco) e l’altro martello Noa Duflos-Rossi (12 punti con due ace e l’82% in fase offensiva per il figlio d’arte), da annotare anche la prova del centrale Giovanni Gargiulo (9 punti, 4 muri) affiancato in reparto da Davi Tenorio Capeloci (7 punti, 3 muri) sotto la regia di Santi Orduna.

Hanno riposato alcuni titolari come il palleggiatore Mattia Boninfante, il martello Mattia Bottolo, il centrale Marko Podrascanin e il libero Fabio Balaso (Francesco Bisotto ha chiuso con l’82% in ricezione). Tra le fila del Leuven i migliori sono stati Adrian Olalla Gomez e Simon Peeters (10 punti a testa).

CLASSIFICA POOL E: Civitanova 4 vittorie (12 punti), Montpellier 2 vittorie (5 punti)*, Projekt Varsavia 1 vittoria (4 punti)*, Haasrode Leuven 0 vittorie (0 punti). *= 1 partita in meno, mercoledì 28 gennaio Varsavia-Montpellier.