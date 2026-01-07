Civitanova rialza la testa e trova la vittoria in Champions League senza Nikolov, Loeppky promosso

Civitanova ha rialzato la testa dopo un momento difficile tra l’eliminazione subita nei quarti di finale della Coppa Italia e la battuta d’arresto in campionato contro Trento. La Lube ha regolato l’Haasrode Leuven per 3-0 (25-17; 25-17; 25-13) e ha infilato la seconda vittoria consecutiva nella Champions League di volley maschile, dopo il successo ottenuto prima di Natale contro il Montpellier e confermandosi così al comando del girone (solo la prima classificata si qualifica ai quarti di finale della massima competizione europea, mentre le seconde disputeranno un playoff).

I cucinieri hanno operato l’allungato risolutore già nelle battute iniziali dei tre set e hanno chiuso i conti in appena 66 minuti di gioco davanti ai 1.800 spettatori che hanno gremito la Sport Oase della località belga. L’impegno in trasferta non doveva incutere grandi timori al sestetto guidato da coach Giampaolo Medei e così è stato dopo i tentennamenti delle ultime settimane, probabilmente l’asticella si alzerà in occasione del confronto con i polacchi del PGE Project Varsavia, sulla carta determinante nella corsa verso il primato nella Pool E.

Il bomber Eric Loeppky ha chiuso da top scorer (14 punti, 58% in attacco), in doppia cifra anche lo schiacciatore Poriya (10 punti, 40% in fase offensiva) e il centrale Wout D’Heer (10 punti, 5 muri), spalleggiati in reparto rispettivamente da Mattia Bottolo (4) e Giovanni Gargiulo (8) sotto la regia di Mattia Boninfante (4). Turno di riposo per il martello Aleksandar Nikolov e per il centrale Marco Podrascanin, il libero Fabio Balaso ha chiuso con il 50% in ricezione. Tra le fila del Leuven di coach Hendrik Tuerlinckx il migliore è stato Gil Hofmans (12).