Ciclocross, van der Poel domina anche lo Zilvermeercross. Cade e si ritira van Aert

Otto gare, otto vittorie. Continua a dettar legge nel suo inverno perfetto nel ciclocross Mathieu van der Poel. Anche lo Zilvermeercross di Mol è timbrato dal fuoriclasse neerlandese che domina in lungo e in largo con la sua maglia di campione del mondo.

L’atleta della Alpecin-Premier Tech ha avuto oggi per tre quarti di gara delle difficoltà maggiori rispetto alle passate uscite: a provare a contrastarlo infatti il rivale di sempre, Wout van Aert. Il belga è riuscito a tenere il passo dell’avversario fino a tre giri dal termine, quando è scivolato su un tratto di nevischio, trovandosi costretto al ritiro per un problema al ginocchio.

Da lì in poi è stata passerella per van der Poel, che si è lanciato in solitaria verso il traguardo, trionfando con 1’23” di margine su Toon Aerts, 1’41” sullo spagnolo Felipe Orts e 2’35” sull’altro belga Joran Wyesure.

Zilvermeercross – Mol

1-Mathieu Van der Poel (NED) 1:00:05

2-Toon Aerts (BEL) +1:23

3-Felipe Orts Lloret (ESP) +1:41

4-Joran Wyesure (BEL) +2:35

5-Thomas Mein (GBR) +3:45

6-Danny Van Lierop (NED) +3:55

7-Keije Solen (NED) +4:00

8-Michael Boros (CZE) +4:03

9-Tom Meeuen (BEL) +4:08

10-Wout Janssen (BEL) +4:19