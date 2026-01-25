Ciclismo
Ciclocross, Sparfel trionfa a Hoogerheide tra gli Under23. Viezzi sale sul podio
Si è da poco conclusa la prova Under 23 maschile di Hoogerheide, sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Sul circuito olandese, al termine di una gara equilibrata fino alla fine, è stato il francese Aubin Sparfel ad avere la meglio sugli avversari. Per il giovane transalpino, al secondo successo stagionale in CdM, la vittoria di oggi assicura anche secondo posto finale nella generale.
Dietro di lui, battuto solo nei metri finali, il padrone di casa David Haverdings che paga 4″ dal vincitore. L’olandese, grazie a questo risultato, si laurea campione con 20 punti di vantaggio proprio su Sparfel. C’è gloria anche per l’Italia che sale sul gradino più alto del podio grazie a Stefano Viezzi, neocampione italiano, che chiude la sua prova con un distacco di 14″.
All’azzurro è mancato solo il guizzo finale per ottenere un risultato migliore. Viezzi chiude la generale al quarto posto, con 96 punti, frutto di numerosi podi. Distante invece Tommaso Cafuori, che chiude in 23esima piazza (+1’54”).