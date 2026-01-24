Ciclocross, Puck Pieters torna a vincere a Maasmechelen. Casasola ai piedi del podio

Si è da poco conclusa la prova Elite donne a Maasmechelen, penultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Al termine dei sei giri sull’insidioso circuito belga, a vincere è stata l’olandese Puck Pieterse, che ottiene così la prima vittoria stagionale in CdM, l’ottava della carriera. L’atleta del team Fenix-Premier Tech ha preso il sopravvento nella seconda parte della gara, gestendo fino alla fine il suo vantaggio.

Dietro invece il duo formato da Ceylin Alvarado e Amandine Fouquenet. Nei metri finali, l’olandese è però riuscita a precedere la francese, guadagnando un prezioso secondo posto dietro alla connazionale (+10). Completa, invece, il podio la transalpina Fouquenet (+11). Ottima prova per Sara Casasola che conclude la sua prova al quarto posto (+22).

Alla campionessa italiana in carica è mancato solo il piglio giusto per inseguire le avversarie nella zona centrale della gara. Solo decima (+56) la leader della generale Lucina Brand, che dopo quasi due anni manca il podio in una prova internazionale. Tra le fila italiane da registrare anche il quattordicesimo posto di Lucia Bramati (+1’34”) ed il ventiduesimo di Rebecca Gariboldi (+2’29”).