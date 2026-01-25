Ciclocross, Pellizotti saluta la Coppa del Mondo U19 con un’altra vittoria! Trionfo ad Hoogerheide

Arrivano ancora grandi notizie in ottica Italia da Hoogerheide, località dei Paesi Bassi che sta ospitando l’ultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross. Dopo il trionfo nella classifica generale di Patrik Pezzo Rosola nella categoria U19 maschile, in campo giovanile femminile a distinguersi è stata Giorgia Pellizotti, trionfatrice dell’ultimo appuntamento.

Prestazione solida dell’azzurrina, gravitata in top 3 per tutta la durata della gara prendendo il largo in solitaria, segnando un crono di 38:54 e chiudendo così con uno scarto di otto secondi sulla prima inseguitrice, la ceca Barbora Bukovska, seconda davanti alla svizzera Shana Huber, piazzatasi sul gradino più basso del podio con un gap di +18.

Quinta moneta poi per l’altra rappresentante della squadra tricolore, Elisa Bianchi, la quale è giunta all’arrivo con un ritardo di +1:05 rispetto alla connazionale. In top 20 ance Nicole Righetto, tredicesima a +1:40, e Nicole Azzetti, ventesima a +2:22.

in virtù di quanto fatto, Pellizotti si è attestata al secondo posto nella classifica generale con 135 punti totali, accomodandosi alle spalle di Lise Revol, oggi quarta ma già con il titolo in tasca, la quale ha concluso la competizione itinerante a quota 150. Terza inoltre Bukovska con 105, mentre Bianchi ha concluso settima con 80.