Ciclocross: neanche la foratura ferma Mathieu van der Poel, altra vittoria in Coppa del Mondo a Maasmechelen

Non lo fermano i rivali, non ci riesce neanche la sfortuna in quel di Maasmechelen. Nonostante una foratura che ha costretto il neerlandese ad un tratto di difficoltà, arriva l’ennesima vittoria stagionale per Mathieu van der Poel. Dodici su dodici in stagione, sette su sette in Coppa del Mondo (e domani può chiudere il cerchio aggiudicandosi anche la classifica finale).

Lo scenario è diverso dal solito con Del Grosso che ci prova nei confronti del compagno di squadra, van der Poel fora ed è costretto ad inseguire. Una volta cambiata bici non ce n’è più per nessuno: il neerlandese della Alpecin-Premier Tech riprende e stacca tutti, involandosi in solitaria verso il traguardo ad agguantare il 50mo successo nel massimo circuito internazionale.

Alle spalle del fuoriclasse campione del mondo in carica il connazionale Tibor Del Grosso, autore di un’ottima gara, staccato di 3”, poi l’altro corridore Alpecin, Niels Vandeputte. In casa Italia il migliore è Gioele Bertolini (Alé Colnago Team), diciannovesimo. 32mo Federico Ceolin.