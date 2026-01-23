Ciclocross, Mattia Agostinacchio chiude la sua stagione nel ciclocross. Non sarà presente ai Mondiali

Finisce qui la stagione di Mattia Agostinacchio nel ciclocross. L’italiano non prenderà parte alle fasi finali della Coppa del Mondo e sarà anche costretto a saltare i Mondiali, in programma dal 31 gennaio all’1 febbraio. Il tutto a causa di una infezione virale che nelle ultime settimane ha causato al classe 2007 affaticamenti e l’impossibilità di gareggiare al meglio.

Il valdostano ha disputato fino a questo momento una stagione molto positiva, nella quale è anche arrivato il titolo di campione d’Europa nella categoria Under 23. Poi la giovane promessa azzurra ha iniziato anche a saggiare l’ambiente Elite, partecipando a diverse gare in CdM, come quella di Namur chiusa al tredicesimo posto. Agostinacchio quindi si ferma sul più bello, ad una settimana dal via della kermesse mondiale che lo aveva visto protagonista nel 2025 con la vittoria nella categoria Juniores.

Il corridore dell’EF Pro Cycling potrà così preparare al meglio il suo debutto professionistico su strada con il nuovo team. Agostinacchio ha dichiarato: “Sono deluso di aver saltato le ultime gare della stagione, ma è così che va. Abbiamo deciso di interrompere la mia stagione per recuperare. È la cosa migliore. Sono orgoglioso della mia stagione. Ho avuto alti e bassi, ma nel complesso, penso che possiamo dire che è andata abbastanza bene con Europei e Namur. Le ultime settimane sono state frustranti, perché non riuscivo proprio a spingere sui pedali”.

Sul debutto su strada ha poi concluso: “Sarà davvero speciale. Non so cosa aspettarmi da me stesso e non so cosa aspettarmi dagli altri corridori del gruppo. Ascolterò solo i miei allenatori, mi allenerò, resterò rilassato e mi prenderò il mio tempo”.