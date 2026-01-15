Ciclocross, Mathieu Van Der Poel salta la tappa di Coppa del Mondo di Benidorm

Dopo giorni di attesa è arrivata la decisione ufficiale sulla partecipazione di Mathieu Van Der Poel alla tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di Benidorm. Il fuoriclasse olandese si era iscritto all’appuntamento spagnolo ma poco fa l’Alpecin-Premier Tech ha confermato l’assenza del sette volte campione del mondo per l’appuntamento di domenica.

Il neerlandese, dopo aver saltato le prime tappe della stagione, ha messo in chiaro le cose con cinque vittorie in sei gare, balzando al comando della generale. La situazione della classifica è ancora corta e gli avversari approfitteranno del forfait di Van Der Poel per avvicinarsi ulteriormente. L’obiettivo dell’olandese, già a quota nove vittorie stagionali, rimane quello dell’ottavo mondiale della specialità, come dichiarato alla stampa ad inizio stagione.

Come detto, Van Der Poel si era iscritto all’appuntamento spagnolo partecipando anche al ritiro della squadra. La decisione odierna però conferma la volontà del fuoriclasse di preparare al meglio la stagione su strada, sempre più vicina.