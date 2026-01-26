Ciclocross, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Hulst: Grigolini e Pezzo Rosola attesi tra gli junior, assente Agostinacchio

Dopo l’epilogo della Coppa del Mondo, il ciclocross internazionale si prepara all’appuntamento più atteso della stagione: i Mondiali di Hulst 2026. La rassegna iridata andrà in scena nei Paesi Bassi da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio e assegnerà sette titoli mondiali sulle insidiose linee di un circuito noto per le sue difficoltà tecniche e per condizioni meteo spesso decisive.

In questo contesto l’Italia si presenta con una squadra di dodici atleti, selezionati dal Commissario Tecnico Daniele Pontoni, che mescola talento emergente ed esperienza. Le ambizioni azzurre sono concentrate soprattutto sulle categorie giovanili, dove negli ultimi anni il movimento ha raccolto risultati importanti, come dimostrano le tre medaglie conquistate nella passata edizione di Liévin.

Grande attenzione è rivolta al settore Junior maschile, dove Filippo Grigolini, campione europeo in carica, e Patrik Pezzo Rosola, vincitore della Coppa del Mondo, rappresentano due carte di assoluto valore nella caccia alle medaglie. Entrambi hanno mostrato continuità e solidità per tutta la stagione e arrivano a Hulst con la consapevolezza di poter lottare ai vertici.

Interessanti prospettive anche tra le Junior donne, un comparto che nell’ultimo autunno-inverno ha visto una crescita costante. Giorgia Pellizotti, Nicole Azzetti ed Elisa Bianchi si sono messe in evidenza a più riprese nel circuito internazionale e avranno l’occasione di misurarsi con le migliori interpreti mondiali della categoria.

Tra gli Under 23, l’assenza forzata di Mattia Agostinacchio, campione europeo in carica, costretto allo stop per problemi di salute, sposta i riflettori su Stefano Viezzi. Già campione del mondo Juniores due anni fa, Viezzi ha dimostrato di essersi adattato rapidamente alla nuova categoria, come conferma il terzo posto nell’ultima prova di Coppa del Mondo in Olanda, a soli 14 secondi dalla vittoria.

Nel settore élite femminile, sarà Sara Casasola a guidare la spedizione azzurra, con l’obiettivo di centrare un risultato di rilievo in un contesto di altissimo livello tecnico. A livello internazionale, tra le assenze eccellenti spicca anche quella di Wout Van Aert, fermo per infortunio.

L’Italia arriva dunque a Hulst con una squadra giovane, motivata e competitiva, pronta a misurarsi con il palcoscenico mondiale e a confermare i progressi di un movimento in continua crescita.

CONVOCATI DELL’ITALIA

Nicole Azzetti – ALE Colnago Team ASD

Elisa Bianchi – ALE Colnago Team ASD

Sara Casasola – Crelan-Corendon

Tommaso Cingolani – Team Cingolani-Specialized

Francesco Dell’Olio – FAS Airport Services Guerciotti

Elisa Ferri – FAS Airport Services Guerciotti

Filippo Fontana – CS Carabinieri Cicli Olympia

Filippo Grigolini – Team Cingolani-Specialized

Giorgia Pellizotti – FAS Airport Services Guerciotti

Patrik Pezzo Rosola – FAS Airport Services Guerciotti

Nicole Righetto – FAS Airport Services Guerciotti

Stefano Viezzi – Alpecin Deceuninck Development Team