Ciclismo
Ciclocross: Filippo Fontana si aggiudica i Campionati Italiani davanti a Ceolin
Filippo Fontana si aggiudica il titolo italiano di ciclocross nella categoria Elite ai Campionati Nazionali 2026 disputati a Brugherio. Successo netto, il settimo della carriera a livello nazionale per il classe 2000, il terzo tra gli élite dopo quelli 2023-2024.
Fuga solitaria sullo sterrato brianzolo per il corridore della CS Carabinieri Olympia Vittoria: sin dalle prime tornate ha imposto il suo ritmo, lasciando ben poco ai rivali.
A 1’19” ha chiuso in seconda piazza Federico Ceolin (FAS Airport Services – Guerciotti), mentre terzo a 1’44” Gioele Bertolini (Alé Colnago Team), campione uscente. A completare la top-5 troviamo Nadir Colledani e Filippo Agostinacchio.