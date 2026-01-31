Ciclocross, Dockx trionfa nell’Under 23 ai Mondiali. Viezzi squalificato

Finale a sorpresa nella prova maschile Under 23 ai Mondiali di Ciclocross di Hulst 2026. La medaglia d’oro è andato al belga Aaron Dockx, che è andato a vincere in solitaria, staccando il francese Aubin Sparfel, medaglia d’argento. Per Dockx si tratta del primo grande successo in carriera, in una gara invece molto sfortunata per i colori azzurri con la squalifica di Stefano Viezzi.

Sparfel aveva provato ad attaccare nel corso del secondo giro, ma successivamente è stato ripreso da Dockx anche a causa di una foratura. A quel punto il belga ha aumentato il ritmo ed ha allungato nell’ultimo giro, andando a vincere con 19 secondi di vantaggio sul transalpino. Sul podio sale anche l’olandese Keije Solen, staccato di 22 secondi, che ha battuto in volata il connazionale Guus Van Den Eijnden.

Quinto posto per il belga Arthur Van den Boer, staccato di 30 secondi, che ha preceduto l’ungherese Barnabas Vas e lo spagnolo Raul Mira, rispettivamente staccati di 36 e 37 secondi dal vincitore. Ottavo il francese Leo Bisiaux, mentre completano la Top-10 il britannico Oscar Amey e il francese Jules Simon.

Giornata da dimenticare per Stefano Viezzi. L’azzurro è rimasto coinvolto in una caduta nel primo giro e ha danneggiato la sua bici. Rientrato ai box, Viezzi si è dimenticato di consegnare la bici rotta ai meccanici e dunque questo errore ha portato la giuria a squalificarlo.