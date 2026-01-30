Ciclocross: diverse incognite nella categoria Élite femmninile. Brand sfida Pieterse. Casasola ci prova

Una competizione dalle mille incognite. Probabilmente è questo il modo miglior per descrivere la gara Élite femminile valida per i Campionati Mondiali 2026 di ciclocross, evento quest’anno di scena ad Hulst, nei Paesi Bassi.

Sì perché in gioco ci saranno principalmente tre corridore, tutte però a caccia di conferme, seppur con motivazioni diverse. Inutile dire ad esempio che i fari saranno puntati sulla padrona di casa Lucinda Brand, una delle grandi dominatrici in Coppa del Mondo che però nell’ultimo periodo ha dovuto fare i conti con un problema al polpaccio.

La neerlandese, che manca dal gradino più alto del podio in una competizione iridata dal 2021, dovrà vedersela innanzitutto con la connazionale Puck Pieterse, la quale dovrà tuttavia dimostrare di saper tenere il ritmo sfoggiato egregiamente nell’ultima settimana. A queste si aggiunge anche la domenicana-olandese Ceylin del Carmen Alvarado, una delle atlete più in forma del momento.

Difficile dire chi la spunterà e chi riuscirà a prendersi quel titolo negli ultimi tre anni sempre custodito da Fem van Empel, come sappiamo assente. Tutte le protagoniste dovranno comunque fare i conti con un tracciato particolarmente ostico, contrasssegnato da ponti oltre che da ripetute salite e discese pensate appositamente per mettere a dura prova lo sforzo delle contendenti alla vittoria, complici anche diverse accelerazioni e cambi di ritmo.

Se Brand si dimostrerà in salute, allora potrà essere quella da battere. Dal canto suo Pieterse venderà cara la pelle per accaparrarsi quell’oro ancora mai conquistato in carriera. Alvaredo potrà invece sfruttare le caratteristiche del circuito. Da non sottovalutare inoltre la francese Amandine Fouqanet, la ceca Kristýna Zemanová, la nostra Sara Casasola oltre che la britannica Zoe Bäckstedt. Sarà un grande spettacolo.