Ciclocross: Brand sbaglia, Alvarado ne approfitta e vince a Zonhoven in Coppa del Mondo

Cambia lievemente spartito la Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross femminile. La grande protagonista Lucinda Brand si è infatti dovuta accontentare della seconda posizione in occasione dell’appuntamento di Zonhoven. Qualche errore di troppo per la dominatrice assoluta della classifica generale, oggi costretta a cedere il passo ad un’ottima Ceylin del Carmen Alvarado.

In una prova contrassegnata dalla presenza di neve, la dominicana naturalizzata olandese ha avuto un incidente di percorso nelle battute iniziali, contrassegnata da una caduta di gruppo insieme a Puck Pieterse e, appunto, Lucinda Brand, con cui condivideva la testa.

Dopo essere finita quarta al termine del primo giro, Brand ha provato a tenere il ritmo di Pieterse, alla quale va dato atto di aver provato a scappare a seguito di un piccolo break. Non a caso il suo vantaggio, via via, è andato sempre più a scemare, fino ad essere ripresa al quarto giro, al momento della caduta della neerlandese, costretta a lasciar passare le due rivali.

Con cinque secondi di vantaggio, la leader della classifica generale è caduta su una curva con terreno ghiacciato, una sbavatura che ha apparecchiato la tavola ad Alvarado, brava poi a scappare, riuscendo a gestire l’avversaria, poi arrivata al posto d’onore (dopo tredici trionfi consecutivi) con un ritardo di 23 secondi.

Terzo posto invece per Pieterse, attardata di quarantanove secondi. Da segnalare poi la quarta piazza di Amandine Fouquenet (+1:27), mentre l’olandese Shirin Van Anrooij ha chiuso la top 5 con un gap di 1:39. La miglior azzurra del lotto è stata Lucia Bramati, ventitreesima a 5:09, ventisettesima Carlotta Borello (+5:42), cinquantaseiesima Giorgia Secchi (6:52).