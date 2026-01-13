Ciclismo, Wout van Aert annuncia il programma stagionale: tornerà alla Strade Bianche ed alla Sanremo

Il ciclocross e l’infortunio sono ormai già alle spalle. Wout van Aert è in ritiro con la sua Visma|Lease a Bike e inizia a pensare già a ciò che ci sarà nella stagione su strada. Oggi il belga ha annunciato il programma della sua stagione con le corse che disputerà.

Il mirino è puntato sicuramente sulla primavera e sulle Classiche Monumento: “Questa primavera voglio dare il meglio di me, dalla Omloop Het Nieuwsblad alla Parigi-Roubaix. Voglio eccellere ovunque e cogliere ogni opportunità che si presenta. A differenza delle stagioni precedenti, sarò inoltre nuovamente al via di Strade Bianche e Milano-Sanremo. Dopo la mia vittoria a Siena durante l’ultimo Giro d’Italia, mi sono reso conto che la Strade Bianche, nonostante i cambiamenti di percorso, è ancora adatta alle mie caratteristiche. Penso che la Strade Bianche e la Milano-Sanremo siano tra le migliori gare della stagione, quindi non voglio assolutamente perdermele il prossimo anno”.

E poi il Tour de France: “Quando guardo il percorso del Tour, la cronometro a squadre mi attira immediatamente. Il mio primo Tour nel 2019 aveva una cronometro a squadre a Bruxelles come seconda tappa e l’abbiamo vinta. Ci ripenso ancora con grande emozione. Abbiamo una squadra forte per la prossima stagione e vedo anche diverse opportunità per puntare alla vittoria di tappa”.

E aggiunge: “Vincere una Monumento nel 2026 sarebbe la ciliegina sulla torta della mia carriera, ma soprattutto spero di poter disputare una stagione costante. Gli ultimi anni hanno avuto alti e bassi, quindi sogno soprattutto una stagione senza pensieri. I risultati poi arriveranno”.

Poi Vuelta e Mondiali: “Ho ancora un conto in sospeso con la Vuelta a España. È stata un’uscita dolorosa, ma ci torno con grande motivazione. Con la squadra possiamo sicuramente ottenere qualcosa di importante. In seguito, è da tempo che penso ai mondiali in Canada. Considero la Vuelta a España la preparazione ideale per arrivarci al meglio”.