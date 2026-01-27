Jonas Vingegaard cade in allenamento per “colpa” di un amatore. Jay Wine: grave fattura

La stagione del ciclismo ha mosso i primi passi da poche settimane, eppure non mancano gli inconvenienti per i corridori fra cadute e infortuni, che minano l’inizio di un 2026 già ad alto ritmo.

Jonas Vingegaard, danese della Visma | Lease a Bike, ha riportato una caduta in discesa durante una sessione di allenamento per “colpa” di un amatore. Il classe 1996, in questo momento a Malaga, in Spagna, ha perso il controllo della propria bici nel tentativo di “seminare” un ciclista non professionista che stava provando a pedalare al ritmo del 2 volte vincitore del Tour de France. L’episodio è stato confermato sia dalla squadra di Vingegaard sia dalle parole di un testimone presente sulla stessa strada.

See more Jonas Vingegaard crashed during training on Monday. Fortunately, he is okay and did not sustain any serious injuries. In general, as a team we would like to urge fans on bikes to always put safety first. For both your own and others’ wellbeing, please allow riders to train and… pic.twitter.com/S6BTX34YeI — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) January 27, 2026

Tegola pesante per il roster della UAE Team Emirates XRG. Al netto della vittoria della classifica generale del Tour Down Under infatti, l’australiano Jay Vine ha riportato “grave frattura dello scafoide sinistro del polso sinistro” (come informa il team di cui fa parte anche Tadej Pogacar) arrivata in seguito a una caduta riportata durante la mini corsa a tappe che si tiene nell’Emisfero Sud. Vine è stato immediatamente operato: ora inizierà la fase di riabilitazione e recupero per tornare in sella il più presto possibile.