Simon Yates dice basta: ritiro shock del campione del Giro d’Italia 2025

Un fulmine a ciel sereno per il mondo internazionale del ciclismo. Il britannico Simon Yates, vincitore del Giro d’Italia 2025 e della Vuelta a España del 2018, ha infatti deciso di ritirarsi dal ciclismo con effetto immediato.

Una mossa che ha spiazzato tanti, se non tutti, visto che il corridore classe 1992 – 36 affermazioni in una carriera fatta di 12 stagioni – aveva ancora un anno di contratto valido con il Team Visma | Lease a Bike.

La spiegazione e il messaggio lasciato ai tifosi è arrivato tramite il suo profilo Instagram, dove Yates (fratello di Adam, ndr) ha scritto: “Ho preso la decisione di ritirarmi dal ciclismo professionistico. Per molti potrebbe essere una sorpresa, ma è una decisione che non ho preso alla leggera. Ci ho pensato a lungo e questo mi sembra il momento giusto per allontanarmi dallo sport. Il ciclismo è stato parte della mia vita per tutto il tempo in cui me la ricordo. Da correre in pista nel Velodromo di Manchester a competere e vincere nei palcoscenici più importanti e rappresentare il mio Paese ai Giochi Olimpici, ha delineato ogni capitolo della mia vita. Sono profondamente fiero di ciò che sono riuscito a raggiungere e ugualmente grato per le lezioni che ho imparato. Se le vittorie rimarranno per sempre sotto gli occhi di tutti, i giorni più duri e le cadute sono stati altrettanto importanti. Mi hanno insegnato resilienza e pazienza e hanno reso i successi ancora più significativi”.

“A tutti coloro che mi hanno supportato lungo il percorso, dallo staff ai miei compagni di squadra, la vostra fiducia e lealtà hanno reso possibile per me realizzare i miei sogni. Ogni volta in cui ho dubitato di me stesso, voi non lo avete fatto. Grazie. Al mio team, Visma | Lease a Bike, grazie per la vostra comprensione e supporto alla mia decisione di fermarmi ora. Mi avete dato l’opportunità di riscrivere la mia storia e con fiducia ce l’abbiamo fatta insieme. Grazie. Alla mia famiglia, che ha condiviso i sacrifici che vengono con questo sport. Le assenze e i compleanni mancati non sono mai stati facili, ma avete capito cosa significava questo viaggio per me e mi avete supportato con tutto il cuore. Vi devo più di quanto possa esprimere propriamente. Grazie”.

“Faccio un passo indietro dal ciclismo professionistico con grande orgoglio e un senso di pace. Questo capitolo mi ha dato più di quanto mi sia mai immaginato, ricordi e momenti che resteranno con me a lungo dopo la fine della carriera e per qualsiasi cosa arriverà dopo. Grazie per il viaggio”.