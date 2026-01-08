Ciclismo, Matteo Trentin: “Il Giro? Vediamo. Farò Classiche e Tour. Ritirarsi? Vedremo…”

Matteo Trentin è pronto per il 2026. L’esperto corridore italiano della Tudor Pro Cycling ha incastonato le tappe di un anno che lo vedrà impegnato, come sempre, in maniera intensa. Intervistato da Cyclism’Actu, il classe 1989 ha fatto una fotografia di quanto visto negli ultimi 12 mesi per poi proiettarsi sul futuro.

“Valuto il 2025 in due modi diversi: ovviamente – ha affermato l’azzurro – ho chiuso molto bene, non solo con la Parigi-Tours. ma anche negli ultimi mesi. Per un mese e mezzo sono stato molto bene fisicamente, in forma. In tutte le gare sono stato protagonista, pronto a lottare per la vittoria, pronto a puntare a una buona classifica. È qualcosa che non è successo durante tutto l’anno. Penso di aver fatto un buon periodo nelle classiche con il 9° posto a Milano-Sanremo, ma poi, durante il Tour de France, ho cercato ogni giorno di ritrovare la forma. Ho ottenuto due piazzamenti in top-10 al Tour, ma non era esattamente quello che volevo”.

Sullo sviluppo del 2026: “La stagione delle classiche inizierà con il weekend di apertura in Belgio, con una serie di gare consecutive. Poi ci sarà la Parigi-Nizza e il resto come ogni anno. Il Tour ci sarà, ovviamente, ma come ogni anno farò la prima parte della stagione, poi mi riposerò, mi ricaricherò un po’ e poi gli impegni arriveranno uno dopo l’altro”.

Su un’eventuale partecipazione al Giro d’Italia: “Dipenderà dalla mia condizione dopo le classiche. Se hai una buona stagione delle classiche con sole e bel tempo, è una cosa. Se la stagione delle classiche è difficile con pioggia, freddo, vento, sarà molto più complicato fare il Giro. È già difficile combinare le classiche e il Giro, quindi con il maltempo è ancora più complicato”.

Infine sull’ipotesi di ritiro Matteo Trentin, che negli scorsi giorni era intervenuto parlando della scelta netta di Simon Yates di appendere la bici al chiodo, ha detto: “Per il momento, il mio contratto è valido fino al 2026. Quindi, per ora, questa è la mia ultima stagione, perché non ho un contratto per il 2028 o per gli anni successivi. Ma ne ho parlato con la squadra e, se sarà possibile continuare, perché no? È una cosa che dipende tanto da me quanto dalla squadra. Dopo 15 anni di professionismo, i figli crescono e il mio lavoro non determina più la mia vita. Amo ancora il ciclismo, amo allenarmi, amo le gare e l’adrenalina. Quindi vedremo durante l’anno”.