Ciclismo, le Strade Bianche modificano il percorso per l’edizione 2026

Manca sempre meno alla partenza della stagione internazionale del ciclismo. Uno degli appuntamenti più importanti dell’inizio del 2026 sarà quello con le Strade Bianche, una Classica amata per il suo percorso tra sterrato ed asfalto, con il magnifico arrivo in Piazza del Campo a Siena. La diciannovesima edizione della corsa italiana è stata presentata ieri a Milano, con alcune novità introdotte dagli organizzatori.

Il percorso ha infatti subito delle modifiche, ritornando ad una conformazione simile all’edizione del 2024. La prova maschile si svilupperà su di un percorso di 201 chilometri totali, con la presenza di 64,1 chilometri di sterrato (nel 2025 furono 81,7) e 14 settori totali, due in meno rispetto all’ultimo anno. Non ci saranno infatti i tratti di Ponte d’Arbia e di Serravalle.

Resta invece intatto il circuito finale, con il Colle Pinzuto e Le Tolfe che saranno come sempre i momenti decisivi prima dell’arrivo nel centro di Siena. Percorso quindi meno duro che non cambia i favori del pronostico. Tadej Pogacar, già tre volte campione, resta infatti il solo favorito anche per l’edizione al via il 7 marzo 2026.

Modificato, indubbiamente, anche il percorso delle Strade Bianche Women, con un totale di 133 chilometri, di cui 33 di sterrato (50 km nel 2025) con due settori in meno.