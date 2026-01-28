Ciclismo, Antonio Morgado festeggia il compleanno vincendo il Trofeo Calvià

Antonio Morgado si è fatto il regalo da solo per il suo 22° compleanno. Il corridore portoghese della UAE Team Emirates – XRG ha trionfato nella venticinquesima edizione del Trofeo Calvià, la corsa in terra spagnola con partenza e arrivo a Palmanova. Si tratta del primo successo dell’anno per Morgado, il settimo in carriera, considerando anche il titolo nazionale a cronometro.

Dopo una prima fase controllata, si accende la corsa con l’allungo di Andrea Pietrobon (Polti-VisitMalta), Adne Holter (Uno-X Mobility), Jonathan Caicedo (Petrolike) ed Eivind Fougner (Unibet Rose Rockets). Sulle rampe del Coll de Sóller il gruppo dei fuggitivi si disunisce: Pietrobon prova ad andare via da solo, ma viene riassorbito da Holter, Adrien Boichis (Red Bull-BORA-hansgrohe), Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) e Leander Van Hautegem (Team Flanders-Baloise). Successivamente l’italiano e Van Hautegem perdono contatto e così resta un terzetto al comando con poco più di un minuto di vantaggio sul gruppo.

Il vantaggio degli attaccanti comincia poi a salire verso il Coll de sa Coma, quando decide di partire Antonio Morgado (UAE Team Emirates-XRG). Il portoghese si lancia all’inseguimento solitario, ma il terzetto al comando mantiene un buon accordo e, a meno di 30 km dall’arrivo, conserva ancora oltre un minuto e mezzo sul portoghese, quando si supera anche il Coll de sa Gramola.

Morgado non molla ed in discesa rientra grazie a una grande azione insieme al sorprendente spagnolo Hector Alvarez, che indossa la maglia della nazionale spagnola. L’aggancio avviene sul Coll de n’Esteva, con Alvarez e Morgado che successivamente allungano. I due arrivano a Palmanova, dove Morgado vince allo sprint, mentre al terzo posto arriva il norvegese Adne Holter con quaranta secondi di ritardo. Settimo posto per Andrea Vendrame (Jayco-AlUla), che è stato il migliore degli azzurri.