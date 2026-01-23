Christof Innerhofer, Olimpiadi ad un passo: il rendimento parla chiaro! Un nome in pole per l’esclusione

Christof Innerhofer merita in maniera inconfutabile e oggettiva la convocazione per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I risultati parlano in favore del veterano azzurro, che si è candidato in maniera perentoria per il quarto posto in seno alla squadra tricolore che disputerà il superG a cinque cerchi: accanto a Dominik Paris, Giovanni Franzoni e Mattia Casse, ci dovrebbe essere l’eterno altoatesino.

La decima posizione odierna a Kitzbuehel assomiglia a uno scacco matto nei confronti di Guglielmo Bosca (soltanto 42mo) nel ballottaggio per la chiamata ai Giochi, in attesa delle convocazioni previste lunedì 26 gennaio. Sarebbe la sua quinta partecipazione ai Giochi dopo Vancouver 2010, Sochi 2014 (dove conquistò l’argento in discesa libera e il bronzo nell’ormai defunta super combinata), PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Lo merita non per gratitudine a un faro dello sci alpino del Bel Paese, ma perché è ancora in uno stato di forma eccezionale.

Campione del Mondo in superG nel 2011 (nella rassegna iridata di Garmisch si mise al collo anche il bronzo in discesa libera e l’argento in super combinata), a 41 anni (compiuti lo scorso 17 dicembre) continua a stringere i denti e a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Nella stagione in corso di svolgimento ha conseguito tre piazzamenti in top-10 in Coppa del Mondo: sesto nel superG della Val Gardena, decimo nella discesa libera di Wengen e decimo nel superG sulla Streif.

Su due piste iconiche e decisamente complesse, dove servono brillantezza fisica e sagacia tecnica, ha confermato di stare benissimo, lucidato al meglio per il grande appuntamento. Anche la classifica di superG ora gli sorride: è il quarto italiano con 86 punti, oggi ha scavalcato Bosca (74). Guglielmo Bosca sembra in procinto di essere escluso: ottavo nei superG di Copper Mountain (27 novembre) e Livigno (27 dicembre), ma ora decisamente sottotono (non ha finito le due gare di Wengen e oggi si è fermato 42mo posto).

E se domani Christof Innerhofer dovesse esaltarsi anche nella discesa libera di Kitzbuehel allora potrebbe sognare di disputare anche due gare alle Olimpiadi… E attenzione: fatti i dovuti conti, sarebbe 20mo nella WCSL List in vista del superG dei Giochi e dunque potrebbe anche pescare un pettorale tra 1 e 5, ideale per cercare il grande colpaccio sulla pista Stelvio di Bormio.