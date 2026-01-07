Chieri ribalta il Nancy al tie-break e sorride in CEV Cup, Nervini entra e fa la differenza

Chieri ha sconfitto il Vandoeuvre Nancy per 3-2 (25-16; 18-25; 26-28; 25-11; 15-11) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le piemontesi si sono prodigate in una rimonta da 1-2 sul campo della formazione francese, davanti ai 1.800 tifosi che hanno gremito il Parc des Sports des Nations, e dopo essere state recuperate dal 22-24 nel terzo parziale.

Le ragazze di coach Nicola Negro hanno compiuto un primo passo verso il proseguimento del proprio cammino in campo continentale, ma il discorso qualificazione è apertissimo e tutto si deciderà settimana prossima in occasione del confronto di ritorno tra le mura amiche: Chieri sarà chiamata a vincere con qualsiasi risultato oppure a perdere al tie-break per poi aggiudicarsi il golden set di spareggio, tutti gli altri risultati premierebbero le transalpine di coach Nicola Vettori.

Elles Dambrink ha chiuso da top scorer con 19 punti (43% in attacco), prestazione sopra le righe da parte di Anastasia Cekulaev (14 punti, 6 muri), 12 punti a testa per Laura Kunzler e Stella Nervini (12 punti, 2 muri, 47% in fase offensiva), subentrata ad Halimatou Bah (8) dopo il terzo set. Tra le fila del Nancy le migliori sono state Pimpichaya Kokram 819), Madelyn Robunson (14) e Ajla Paradzik (12).