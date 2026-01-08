Chidera Eze: “In Nazionale vogliamo sempre di più. Conegliano non distante, stagione aperta”

Nuovo appuntamento con la rubrica di OA Sport TV Volley Night. Ospite di lusso Chidera Blessing Eze, uno dei talenti più interessanti del volley italiano. Palleggiatrice classe 2002, di origine nigeriana ma italianissima, Eze ha già conquistato successi importanti con le Nazionali azzurre giovanili e universitarie, arrivando anche all’esordio con la Nazionale maggiore.

Sulla stagione fino ad oggi: “Una stagione particolare, ogni settimane ne succede una nuova, c’è sempre qualcosa di diverso dal solito. Conegliano non è molto staccata e quindi rende tutto più interessante. Si è alzato il livello”.

Sulla scelta del ruolo: “Ho fatto tanti ruoli, da piccola facevo l’universale, quindi un po’ tutto. In under 16 mi hanno detto di scegliere una cosa e vista anche l’altezza e le buone mani che avevo mi hanno spostato verso la palleggiatrice”.

Tutte le pressioni: “Non ci penso, in questo momento non voglio questa responsabilità. Voglio solo giocare a pallavolo, voglio farlo bene e voglio crescere e voglio raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissata nel modo più genuino possibile. Mi fa piacere e mi motiva sentire alcune cose”.

L’aria che si respira Nazionale: “Sono sempre stata bene, vengono da un bellissimo periodo, prima dei Mondiali abbiamo vinto le Olimpiadi. C’è voglia di lavorare e di far sempre di più. Queste grandi giocatrici, nonostante siano un modello per tantissime persone e abbiano raggiunto tantissimi traguardi, continuano a spingere. C’è una bellissima atmosfera”.

L’invincibilità della Nazionale italiana: “È come se tutte queste cose non toccassero la squadra, sono lì per lavorare. Nessuna si tira indietro. C’è questa atmosfera di non aver ancora fatto nulla e di spingere per un obiettivo. Voler sempre far di più, allenarsi bene, tutti i giorni, ti sprona molto”.

