Chi vincerà gli Australian Open 2026? Le quote dei bookmaker parlano chiaro… E per le semifinali…

Si è delineato il quadro delle semifinali degli Australian Open 2026, che andranno in scena venerdì 30 gennaio sul cemento di Melbourne: Jannik Sinner se la dovrà vedere contro il serbo Novak Djokovic, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz incrocerà il tedesco Alexander Zverev. Appuntamento non prima delle ore 04.30 per la prima semifinale, mentre la seconda si disputerà non prima delle ore 09.30 (la distribuzione deve ancora essere definita).

Il fuoriclasse altoatesino sarà atteso dal 24 volte Campione Slam, che ha già battuto a livello di semifinale in tornei di questo calibro tra Roland Garros, Wimbledon e proprio Australian Open (nel 2024). Il numero 1 del mondo andrà a caccia del suo primo atto conclusivo in terra oceanica affrontando proprio il finalista perdente dell’ultima occasione.

Jannik Sinner sta cercando di conquistare il trofeo per la terza volta nella storia e secondo i bookmaker partirà con i favori del pronostico: il suo successo è quotato a 1.90 (puntando 10 euro se ne vincono 19), con un leggerissimo margine nei confronti di Alcaraz (2.25), mentre sono decisamente più distanti Djokovic (16.00) e Zverev (20.00).

Sembrano essere a senso unico le semifinali di venerdì, sempre secondo gli allibratori: il successo di Sinner è dato a 1.07 contro il 7.50 per quello di Djokovic, l’affermazione di Alcaraz è premiata a 1.16 contro il 4.75 di Zverev. Si concretizzerà la quarta finale consecutiva a livello Slam tra l’altoatesino e l’iberico?

QUOTE AUSTRALIAN OPEN 2026

VINCITORE

Jannik Sinner 1.90

Carlos Alcaraz 2.25

Novak Djokovic 16.00

Alexander Zverev 20.00

SEMIFINALI

Sinner vs Djokovic: 1.07 contro 7.50

Alcaraz vs Zverev: 1.16 contro 4.75