Chi vince gli Australian Open 2026? Le quote dei book-makers per le scommesse

Il grande tennis è pronto a vivere l’appuntamento con il primo Major del nuovo anno. Inizierà domenica 18 gennaio e si concluderà il prossimo 1 febbraio l’edizione 2026 dell’Australian Open. Il circuito maschile riparte da una certezza ormai consolidata da tempo: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, autentici dominatori del circuito, sono pronti ad iniziare il nuovo anno con la voglia di continuare a primeggiare e di regalare agli appassionati un nuovo duello della loro rivalità.

L’iberico e l’italiano sembrano partire nettamente avanti rispetto alla concorrenza. Per trionfare bisogna vincere sette incontri al meglio dei cinque set e in un torneo lungo due settimane le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo. Al momento però nessuno degli altri big del panorama internazionale sembra avere le carte in regola per inserirsi e far saltare il banco di una finale che sembra la conclusione più probabile per il primo Slam dell’anno.

Quanto appena detto trova conferma nelle previsioni delle agenzie di scommesse. Jannik Sinner parte nel ruolo di indiscutibile favorito dopo aver trionfato a Melbourne nel 2024 e nel 2025. Lottomatica e Goldbet quotano il trionfo dell’italiano 1,75 , mentre per Eurobet vale quota 1,80.

Alle spalle del detentore del titolo l’unico candidato in grado di negargli il terzo trionfo consecutivo sul cemento australiano è lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il successo finale del numero uno del mondo vale 2,75 per Eurobet e 3,00 per Lottomatica e Goldbet.

Diventano invece abissali i distacchi nei confronti dei possibili outsider con il successo dell’eterno fuoriclasse Novak Djokovic quotato a 13. Il serbo paga inevitabilmente dazio all’avanzare dell’età e ad una condizione in questo momento non esemplare. Sono ancora più lontani gli altri candidati: l’affermazione del tedesco Alexander Zverev, finalista del 2025, oscilla tra 18 e 21 e quella del russo Medvedev, reduce dalla vittoria del titolo di Brisbane, che vale ventisei volte la posta. Il campo confermerà le quote della vigilia o smentirà le previsioni degli esperti riservando una grande sorpresa?