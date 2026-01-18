Chi partecipa alla America’s Cup? Lo “spoiler” di Luna Rossa e tre squadre coinvolte, attesa per la scadenza

La data entro cui presentare la domanda di iscrizione alla prossima edizione della America’s Cup è fissata da tempo: sabato 31 gennaio 2026, giorno in cui tutti i sodalizi che desiderano partecipare alla competizione sportiva più antica del mondo dovranno avere avanzato formalmente il proprio guanto di sfida. Si tratta di un “late entry”, perché il primo termine è scaduto ormai quattro mesi fa e per ogni mese di ritardo in fase di iscrizione è necessario pagare una multa di 100.000 euro.

Al momento risultano ufficialmente iscritti Team New Zealand (detentori della Vecchia Brocca) e Athena Racing (Challenger of Record), ma nei fatti è risaputo che altri tre team prenderanno parte alla competizione che andrà in scena nell’estate del 2027 nelle acque di Napoli. Uno spoiler è arrivato attraverso i canali ufficiali di Luna Rossa, dopo che è stata annunciata la prima regata preliminare della Coppa America, prevista a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026.

“Alla Preliminary Regatta di Cagliari parteciperanno tutti i cinque team di America’s Cup iscritti: il Defender Emirates Team New Zealand (NZL) e i challenger Luna Rossa (ITA), Athena Racing (GBR), Tudor Team Alinghi (SUI) e K-Challenge (FRA)“. Luna Rossa, gli svizzeri di Alinghi e i francesi di K-Challenge saranno dunque della partita: l’annuncio può nei fatti considerarsi ufficiale, con la possibilità che si possa aggiungere qualche altro equipaggio entro il 31 gennaio.

Come funzionerà il fine settimana nel capoluogo sardi? Sono previsti tre giorni di regate e uno di allenamento, si disputeranno delle regate di flotta e, al termine, le prime due classificate si affronteranno in un match race che determinerà il vincitore dell’evento. Si regaterà con gli AC40 one design, mentre in America’s Cup verranno impiegati gli AC75.