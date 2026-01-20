Chi è James Duckworth, il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: ha battuto una promessa croata

Sarà James Duckworth l’avversario di Jannik Sinner al secondo turno degli Australian Open 2026, primo Major stagionale in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne. Si preannuncia un impegno abbastanza agevole per il numero due al mondo, reduce da una facile vittoria al debutto sul francese Hugo Gaston che si è ritirato dopo aver perso 6-2 6-1 i primi due set.

Giovedì 22 gennaio il fuoriclasse italiano sfiderà l’esperto australiano Duckworth, attualmente n.88 della classifica ATP e capace di battere in rimonta la giovane promessa croata Dino Prizmic per 7-6 3-6 1-6 7-5 6-3 dopo oltre quattro ore di battaglia. Il nativo di Sydney si è già tolto la soddisfazione di eguagliare il suo miglior risultato di sempre nello Slam di casa, arrivando al secondo turno per la sesta volta in carriera.

Duckworth, che festeggerà domani il 34° compleanno, ha toccato il suo best ranking nel 2022 issandosi al 46° posto della graduatoria mondiale. L’allievo di Paul Baccanello è destrorso e ha un rovescio bimane come Sinner, che si è imposto in due dei tre precedenti ufficiali andati in scena però nel biennio 2020-2021. Jannik vinse in due set nel Challenger di Colonia e nell’ATP 250 di Sofia, cedendo al tennista aussie per 6-3 6-4 nel Masters 1000 di Toronto.