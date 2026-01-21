Chi è Iva Jovic, l’americana di 18 anni che affronterà Jasmine Paolini agli Australian Open

Sarà come da pronostico Iva Jovic l’avversaria di Jasmine Paolini al terzo turno degli Australian Open 2026, primo Major della stagione tennistica in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne. Venerdì 23 gennaio si affronteranno dunque la n.8 e la n.27 al mondo in un match che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale dell’Happy Slam.

Si preannuncia una sfida abbastanza complicata per l’azzurra, che parte comunque con i favori del pronostico ma sarà chiamata ad una prestazione di alto profilo per approdare alla seconda settimana del torneo ed eguagliare come minimo il suo miglior risultato di sempre nell’Open d’Australia (gli ottavi del 2024, quando fu eliminata in due set dalla russa Anna Kalinskaya).

Jovic, nata in California il 6 dicembre 2007, sta effettuando una crescita importante e rappresenta una delle giovani promesse più interessanti del tennis femminile americano. A soli 18 anni la statunitense (con origini serbe e croate) vanta già in bacheca un titolo WTA conquistato lo scorso settembre a Guadalajara oltre ad un’altra finale persa pochi giorni fa a Hobart contro la marchigiana Elisabetta Cocciaretto.

L’allieva di Thomas Gutteridge, testa di serie n.29 in Australia, non ha ancora trovato un grande exploit negli Slam ed infatti il terzo turno raggiunto questa settimana a Melbourne è già il suo miglior risultato in carriera a livello Major. Paolini ha vinto entrambi i precedenti, disputati nella passata stagione, il primo in tre set a Indian Wells per 7-6 1-6 6-3 ed il più recente al secondo turno degli US Open con un duplice 6-3.