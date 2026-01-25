Chi è in testa alla ATP Race a metà Australian Open? Svetta un ritirato. E se Musetti batte Fritz… Sinner e Alcaraz di rincorsa

Jakub Mensik ha deciso di ritirarsi agli Australian Open a causa di un problema fisico e dunque non scenderà in campo per affrontare Novak Djokovic negli ottavi di finale del primo Slam della stagione. Il ceco si è chiamato fuori dalla lotta sul cemento di Melbourne e così il serbo si è automaticamente qualificato ai quarti di finale, dove attende il vincente del confronto tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz.

Mensik resta comunque al comando della ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti dopo la disputa delle ultime ATP Finals e che conteggerà tutte le prestazioni nel corso dell’anno solare, determinando gli otto ammessi al torneo di fine stagione. Il 20enne primeggia con 495 punti all’attivo: 250 per il trionfo nel torneo ATP 250 di Auckland, 45 per il successo contro Casper Ruud alla United Cup, 200 per gli ottavi raggiunti sul cemento di Melbourne.

Alle sue spalle si trovano l’australiano Alex de Minaur (485 punti, atteso dal quarto di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz agli Australian Open), il russo Daniil Medvedev e il kazako Alexander Bublik (entrambi con 450 punti ed eliminati nel torneo in corso di svolgimento). Leggermente più attardati figurano il tedesco Alexander Zverev (440), lo statunitense Learner Tien (425), lo spagnolo Carlos Alcaraz (400) e il serbo Novak Djokovic (400), tutti già qualificati ai quarti degli Australian Open.

Il nostro Lorenzo Musetti occupa il nono posto con 365 punti: 165 per la finale persa all’ATP 250 di Hong Kong e 200 per gli ottavi raggiunti a Melbourne, che disputerà nella notte contro Fritz. In caso di vittoria, il toscano volerebbe a quota 565 punti e sarebbe primo nella Race! Va da sé che chi alzerà al cielo il trofeo sarà il nuovo numero 1 della Race, ma siamo soltanto a inizio stagione. Jannik Sinner è al momento 19mo con 200 punti, volerebbe a 400 in caso di affermazione contro Luciano Darderi agli ottavi di finale e aggancerebbe così Alcaraz e Djokovic che, come il fuoriclasse altoatesino, non hanno disputato tornei prima dello Slam.

ATP RACE AL 25 GENNAIO

1. Jakub Mensik (Cechia) 495, eliminato dagli Australian Open

2. Alex de Minaur (Australia) 485, ai quarti degli Australian Open

3. Daniil Medvedev (Russia) 450, eliminato dagli Australian Open

3. Alexander Bublik (Kazakhstan) 450, eliminato dagli Australian Open

5. Alexander Zverev (Germania) 440, ai quarti degli Australian Open

6. Learner Tien (USA) 425, ai quarti degli Australian Open

7. Carlos Alcaraz (Spagna) 400, ai quarti degli Australian Open

7. Novak Djokovic (Serbia) 400, ai quarti degli Australian Open

9. Lorenzo Musetti (Italia) 365, agli ottavi degli Australian Open

10. Tomas Machac (Cechia) 350, eliminato dagli Australian Open

15. Luciano Darderi (Italia) 250, agli ottavi degli Australian Open

19. Jannik Sinner (Italia) 200, agli ottavi degli Australian Open