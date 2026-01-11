Chi è Corrado Barbera, qualificato col n.66 ad Adelboden: segnale da un promessa giovanile

Corrado Barbera si è reso protagonista di una splendida magia nello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: sull’iconica pista Chuenisbärgli, l’azzurro è riuscito a qualificarsi alla seconda manche scendendo con il pettorale numero 66! Il nostro portacolori si è presentato al cancelletto di partenza per quartultimo ed è riuscito a fare saltare il banco, chiudendo al 28mo posto con un distacco di 2.14 secondi dal norvegese Henrik Kristoffersen.

Il fresco 23enne (ha spento le candeline lo scorso 14 novembre) sarà dunque tra i trenta uomini in gara alle ore 13.30, partirà per terzo e cercherà di firmare una manche solida, con il chiaro intento di portare a casa punti preziosi (fondamentali per abbassare il pettorale) e magari di rimontare anche qualche posizione. Il cuneese disputerà una seconda manche nel massimo circuito internazionale itinerante per la seconda volta in carriera: il 19 marzo 2023 fu 18mo alle finali di Soldeu, ma in quell’occasione i partecipanti erano meno di 30 e dunque la qualificazione odierna ha ben altro peso, considerando anche il pettorale elevatissimo.

Prese parte al sopracitato evento ad Andorra poiché un paio di mesi prima si era laureato Campione del Mondo juniores tra i pali stretti sulla pista di St. Anton (Austria). Quella odierna è la sua tredicesima presenza in Coppa del Mondo: escludendo le finali di Soldeu, ha sempre portato a termine la prima manche tranne ad Aspen il 3 marzo 2024, a dimostrazione di una sciata pulita. Quattro giorni fa aveva concluso al 37mo posto a Madonna di Campiglio, a riprova di uno stato di forma decisamente interessante e in crescita.

Specialista dello slalom, vanta un podio in Coppa Europa (secondo a Berchtesgaden il 19 gennaio 2025) e quattro top-10 nel circuito minore. Lo scorso aprile si sottopose a un’operazione chirurgica per risolvere un problema alla schiena (gli è stata tolta un’ernia, che schiacciava un nervo), che gli aveva dato parecchi problemi subito dopo il podio conseguito in Germania. Il fastidio sembra ormai essere alle spalle e la fiammata odierna può rappresentare un trampolino di lancio davvero molto importante per un giovane decisamente interessante che, dopo il trionfo iridato giovanile, era particolarmente atteso al piano superiore.