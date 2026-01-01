Chi affronterà l’Italia nella United Cup 2026? Il girone degli azzurri: avversari in singolare e doppio

L’Italia si presenta come una dei team più attrezzati ai nastri di partenza della prossima United Cup, la competizione di tennis a squadre miste per nazioni in programma in Australia. Alla RAC Arena di Perth, gli azzurri saranno inseriti nel Gruppo C e affronteranno la Svizzera il 4 gennaio, per poi incrociare la Francia il 6, con l’obiettivo di centrare l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

La selezione tricolore sarà composta da Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori e Sara Errani. I principali riferimenti saranno il romano e la toscana, chiamati a fare la differenza nei match di singolare, sulla scia di quanto mostrato nell’ultima stagione. Il percorso, tuttavia, si annuncia ricco di insidie.

Nel match d’esordio contro la Svizzera, Stan Wawrinka, all’ultimo anno della sua carriera, e Belinda Bencic, attuale numero 11 del mondo, rappresentano avversari di grande esperienza e qualità. In particolare la rossocrociata, rientrata dopo la maternità, possiede ancora il tennis per puntare al rientro in top-10.

Paolini ha affrontato Bencic due volte nel 2025, imponendosi in entrambe le occasioni, una proprio in United Cup. A Ningbo, però, la vittoria è arrivata solo al termine di una battaglia durissima (5-7 7-5 6-3), con la rossocrociata limitata da un problema muscolare.

Cobolli e Wawrinka si sono affrontati una sola volta, con successo dell’azzurro dopo oltre due ore e mezza di gioco: 6-7(6) 7-6(4) 6-3 il punteggio. Nel doppio misto, l’Italia potrà contare sulla solidità e sull’intesa di Errani e Vavassori, forti dei trionfi agli US Open 2024 e 2025 e al Roland Garros 2025. Resta da capire se la Svizzera sceglierà di schierare una coppia d’esperienza come Bencic-Wawrinka.

Per quanto riguarda il confronto con la Francia, Arthur Rinderknech viene da un 2025 di alto profilo, considerata la finale nel Masters 1000 di Shanghai. Il classe 2002 azzurro è sotto 1-2 nei precedenti col transalpino e ha perso nettamente l’ultimo scontro diretto sul cemento del 1000 canadese (6-3 6-2). Un discorso diverso fatto per Paolini, che originariamente avrebbe dovuto affrontare Loïs Boisson. La semifinalista dell’ultimo Roland Garros, però, ha dato forfait per problemi fisici. Da capire, quindi quale sarà la rivale di Jasmine tra l’esperta Léolia Jeanjean e la giovane Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Il capitano Lucas Pouille dovrà poi prendere delle decisioni sul doppio misto, considerando la presenza di uno specialista come Édouard Roger-Vasselin.

GRUPPO C

ITALIA Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori, Sara Errani. Capitano: Stefano Cobolli

SVIZZERA Stan Wawrinka, Belinda Bencic, Jakub Paul, Céline Naef, Luca Castelnuovo, Naïma Karamoko. Capitano: Stan Wawrinka

FRANCIA Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Léolia Jeanjean, Édouard Roger-Vasselin, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Capitano: Lucas Pouille

CALENDARIO ITALIA UNITED CUP 2026

ITALIA–SVIZZERA

Domenica 4 gennaio 2026

Ore 10:00 Paolini-Bencic

A seguire Cobolli-Wawrinka

A seguire Errani/Vavassori-doppio misto svizzero

ITALIA-FRANCIA

Martedì 6 gennaio 2026

Ore 3:00 Cobolli-Rinderknech

A seguire Paolini-Jeanjean o Rakotomanga Rajaonah

A seguire Errani/Vavassori-doppio misto francese