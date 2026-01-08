Tennis
Chi affronterà Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Cosa può riservare il sorteggio: gli spauracchi da evitare turno per turno
Giovedì 15 gennaio (ore 04:30 italiane, 14:30 locali) andrà in scena a Melbourne il sorteggio del tabellone principale maschile e femminile degli Australian Open 2026. Il main draw del primo Slam dell’anno prenderà forma e Jannik Sinner si presenterà ai nastri di partenza da campione in carica, avendo conquistato il titolo nelle due ultime edizioni. Scopriamo, dunque, il regolamento del sorteggio e quali possibili incroci potrebbero esserci per il n.2 del mondo.
IL REGOLAMENTO
Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.
Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.
Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.
La definizione delle teste di serie ci sarà lunedì 12 gennaio e allo stato attuale delle cose l’elenco prevede:
TESTE DI SERIE MASCHILE
1 Carlos Alcaraz
2 Jannik Sinner
3 Alexander Zverev
4 Novak Djokovic
5 Felix Auger-Aliassime
6 Alex de Minaur
7 Lorenzo Musetti
8 Ben Shelton
9 Taylor Fritz
10 Alexander Bublik
11 Casper Ruud
12 Daniil Medvedev
13 Alejandro Davidovich Fokina
14 Andrey Rublev
15 Karen Khachanov
16 Jakub Mensik
17 Jiri Lehecka
18 Tommy Paul
19 Francisco Cerúndolo
20 Flavio Cobolli
21 Denis Shapovalov
22 Luciano Darderi
23 Tallon Griekspoor
24 Learner Tien
25 Arthur Rinderknech
26 Cameron Norrie
27 João Fonseca
28 Frances Tiafoe
29 Valentin Vacherot
30 Corentin Moutet
31 Brandon Nakashima
32 Stefanos Tsitsipas
GLI SCENARI PER JANNIK SINNER
Jannik Sinner, numero 2, potrà incontrare uno tra Novak Djokovic (4) e Alexander Zverev (3) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Carlos Alcaraz (1) solamente in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti e Ben Shelton.
Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente i giocatori tra il 25 ed il 32 del seeding, infine non incontrerà teste di serie nei primi due turni.
CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI
Primo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie. I giocatori da evitare sono: Gabriel Diallo, Reilly Opelka e soprattutto Hubert Hurkacz, per quanto messo in mostra in United Cup. Chiaramente, vi potrebbe essere anche un derby, considerando le presenze di Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi fuori dalle teste di serie.
Secondo turno
Terzo turno
Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Arthur Rinderknech, Cameron Norrie, João Fonseca, Frances Tiafoe, Valentin Vacherot, Corentin Moutet, Brandon Nakashima e Stefanos Tsitsipas.
Quarto turno
Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Alejandro Davidovich Fokina, Andrey Rublev, Karen Khachanov e Jakub Mensik
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti e Ben Shelton.
Semifinali
Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev e Novak Djokovic.
Finale
La testa di serie numero 1, ovvero Carlos Alcaraz.
CALENDARIO SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026
Giovedì 15 gennaio (orario italiano)
Ore 04.30: sorteggio tabelloni principali singolare maschile e femminile Australian Open 2026