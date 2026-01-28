Che cos’è il Giro della Magna Grecia 2026: quando si svolge e Regioni attraversate

Il Giro della Magna Grecia 2026 sarà una delle grandi novità del panorama ciclistico internazionale: su impulso della Lega del Ciclismo Professionistico, è nato un nuovo evento agonistico che arricchirà il calendario della stagione incominciata da poche settimana. L’appuntamento è per l’inizio dalla primavera: dal 12 al 16 aprile ci sarà spazio per questa kermesse maschile di livello 2.1, che farà parte dell’intensa programmazione della Coppa Italia delle Regioni.

La competizione prevede cinque tappe, ovviamente nell’area geografica della penisola italiana meridionale che fu anticamente colonizzata dai Greci. Le Regioni interessate saranno Sicilia, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia: cinque giornate di grande agonismo in un periodo della stagione dedicato in particolar modo alle Classiche di un giorno, nello specifico si inizierà in contemporanea con la Parigi-Roubaix (domenica 12 aprile) e si proseguirà con vista verso il Tour of the Alps, evento che farà da antipasto al Giro d’Italia.

COS’È IL GIRO DELLA MAGNA GRECIA 2026?

Una nuova corsa ciclistica a tappe, valida per la Coppa Italia delle Regione e inserita nel calendario internazionale come evento di livello 2.1.

QUANDO SI CORRE IL GIRO DELLA MAGNA GRECIA 2026?

Dal 12 al 16 aprile 2026.

CHE REGIONI ATTRAVERSA IL GIRO DELLA MAGNA GRECIA 2026

Sicilia, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia.