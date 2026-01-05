Che confusione…sarà un’esibizione! Facciamo chiarezza sugli eventi di tennis pianificati prima degli Australian Open

Il mese di gennaio segna tradizionalmente l’inizio della nuova stagione tennistica e il calendario degli eventi prima degli Australian Open si presenta particolarmente fitto. Giocatori e giocatrici sono già impegnati in Australia e non solo, in una lunga serie di tornei ufficiali ed esibizioni che fanno da preludio al primo Slam dell’anno, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio a Melbourne. Facciamo chiarezza su tutti i tornei e gli eventi di tennis precedenti agli Australian Open, tra appuntamenti ATP, WTA e match-show molto attesi.

Ad aprire ufficialmente l’annata è stata la United Cup, competizione a squadre miste tra nazioni che unisce spettacolo e valore sportivo. Il torneo, in corso fino all’11 gennaio, mette in palio non solo il titolo ma anche punti ATP e WTA, rendendolo un passaggio cruciale nella preparazione verso gli Australian Open. La United Cup è trasmessa in diretta su SuperTennis HD, con streaming disponibile su supertennis.tv, SuperTenniX e Tennis TV.

Il circuito maschile propone diversi appuntamenti fondamentali per testare la condizione dei top-player. Dal 5 all’11 gennaio si disputano gli ATP 250 di Brisbane e Hong Kong, seguiti nella settimana successiva, dal 12 al 17 gennaio, dai tornei di Adelaide e Auckland. Tutti questi eventi rappresentano tappe chiave del percorso di avvicinamento allo Slam australiano. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, con diretta streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV.

Anche il circuito femminile è protagonista nelle settimane che precedono gli Australian Open. Dal 5 all’11 gennaio, le giocatrici scendono in campo ad Auckland e Brisbane, mentre dal 12 al 17 gennaio sono in programma il WTA 500 di Adelaide e il WTA 250 di Hobart. Le partite sono trasmesse su SuperTennis HD e Sky Sport, con copertura completa sia in tv che in streaming.

Accanto ai tornei ufficiali, cresce l’attenzione per le esibizioni di tennis prima degli Australian Open, sempre più centrali nel calendario. Il 10 gennaio è in programma la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul, in Corea del Sud. L’evento sarà trasmesso in diretta da SuperTennis HD e Sky Sport, confermando l’enorme interesse mediatico attorno ai due giovani fuoriclasse.

Dal 13 al 16 gennaio si svolgerà l’Australian Open Opening Week, quattro giorni di eventi speciali che includeranno match di esibizione e il format innovativo del Million Dollar 1 Point Slam, con la partecipazione di Sinner e Alcaraz. Al momento restano dubbi sulla copertura televisiva ufficiale. Più definita la situazione del Kooyong Classic (13–15 gennaio), altro evento non ufficiale molto seguito, che vedrà al via anche Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Il torneo sarà trasmesso su SuperTennis.

È importante ricordare che gli Australian Open non saranno trasmessi in chiaro. Il torneo sarà visibile in streaming su Eurosport/Discovery+, oltre che sulle piattaforme DAZN, TIM Vision e Amazon Prime Video, che includono i canali Eurosport.

Riepilogando schematicamente:

TENNIS A GENNAIO

United Cup

Date: fino all’11 gennaio

Località: Australia

Circuito: ATP / WTA

Copertura TV/Streaming: SuperTennis HD, supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis TV

ATP 250 Brisbane

Date: 5–11 gennaio

Località: Brisbane (Australia)

Circuito: ATP

Copertura TV/Streaming: Sky Sport, Sky Go, NOW, Tennis TV

ATP 250 Hong Kong

Date: 5–11 gennaio

Località: Hong Kong

Circuito: ATP

Copertura TV/Streaming: Sky Sport, Sky Go, NOW, Tennis TV

WTA Auckland

Date: 5–11 gennaio

Località: Auckland (Nuova Zelanda)

Circuito: WTA

Copertura TV/Streaming: SuperTennis HD, Sky Sport

WTA Brisbane

Date: 5–11 gennaio

Località: Brisbane (Australia)

Circuito: WTA

Copertura TV/Streaming: SuperTennis HD, Sky Sport

Esibizione Sinner vs Alcaraz

Date: 10 gennaio

Località: Seul (Corea del Sud)

Tipologia: Esibizione

Copertura TV/Streaming: SuperTennis HD, Sky Sport

ATP Adelaide

Date: 12–17 gennaio

Località: Adelaide (Australia)

Circuito: ATP

Copertura TV/Streaming: Sky Sport, Sky Go, NOW, Tennis TV

ATP Auckland

Date: 12–17 gennaio

Località: Auckland (Nuova Zelanda)

Circuito: ATP

Copertura TV/Streaming: Sky Sport, Sky Go, NOW, Tennis TV

WTA 500 Adelaide

Date: 12–17 gennaio

Località: Adelaide (Australia)

Circuito: WTA

Copertura TV/Streaming: SuperTennis HD, Sky Sport

WTA 250 Hobart

Date: 12–17 gennaio

Località: Hobart (Australia)

Circuito: WTA

Copertura TV/Streaming: SuperTennis HD, Sky Sport

Kooyong Classic

Date: 13–15 gennaio

Località: Melbourne (Australia)

Tipologia: Esibizione

Copertura TV/Streaming: SuperTennis

Australian Open Opening Week

Date: 13–16 gennaio

Località: Melbourne (Australia)

Tipologia: Eventi ed esibizioni pre-Slam

Copertura TV/Streaming: da definire

Australian Open

Date: 18 gennaio – 1 febbraio

Località: Melbourne (Australia)

Categoria: Grand Slam

Copertura TV/Streaming: Eurosport/Discovery+, DAZN, TIM Vision, Amazon Prime Video (canali Eurosport)